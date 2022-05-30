【食用安全】手機放床邊突自燃起火　男子熟睡後背被燒傷【附燒傷急救法】

現代人機不離手，但睡覺時切勿將手機放床邊。湖南一名男子日前將手機放在床邊，熟睡期間手機突然起火，其後背被嚴重燒傷。有專家提醒8點安全使用手機守則。

綜合內地媒體報道，事發於上周日（22日），湘西一名男子睡前將手機放在床邊，熟睡時手機突起火，導致後背被燒傷。

從影片可見，手機嚴重燒焦，床褥上滿是黑色的碎屑；事主後背被燙傷，明顯脫皮起水泡。

最新影片：

據事主朋友稱，當時手機並沒有在充電，手機價值3,000多元人民幣，商家已派人過來處理，稱會將資料交給廠方。

報道指，手機突起火造成的危險較高，因鋰電池燃燒物質不容易撲滅，且起火迅速，溫度很高，在口袋內或手中，容易導致機主燒傷燙傷。

有專家提醒，使用手機時應留意以下8點，包括手機充電要使用原裝充電器和電線；手機如到使用年限要及時更換；手機電池要定期保養和更換，切勿超時使用；充電過程中不要接打電話、玩手機；勿整夜充電；使用中減少手機碰撞、摔傷；盡量避免手機受潮或進水；充電時不要放在可燃、易燃物品上面。

報道又指，如不幸遇到手機自燃，要先讓火源與身體隔絕，然後用自來水沖洗傷口半個小時後再求醫。

TOPick早前訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺

再抹乾傷口

後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口

避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰

第三程度燒傷

燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官

肢體或軀幹環形的燒傷

傷者是年幼之人士

任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷

10%或以上的皮膚面積被燒傷

處理燒傷5個「不要」：

不要刺穿水泡

不要撕去黏連的衣物

不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等

不要冰敷傷處

不要將傷病者過度降溫

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責任編輯：羅嘉欣