【壯志凌雲2】湯告魯斯新作首周全球票房達2.6億美元　破湯佬湯個人票房紀錄

▲ 《壯志凌雲：獨行俠》

「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）的新作品《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）在上周於世界各地上映，票房報捷。

《壯志凌雲：獨行俠》在全球62個市場開畫，韓國亦押後兩周上映，自俄羅斯入侵烏克蘭後，派拉蒙亦抵制俄國市場。

不過全都無阻《壯志凌雲：獨行俠》表現，截至昨日（5月29日），此片在全球票房達2.6億美元（約20億2800萬港元），成為湯告魯斯（Tom Cruise）首部北美上映周末票房破億美元的作品。

其實此片上周四在美國上映優先場首日已收1930萬美元（約1.5億港元），成為派拉蒙電影公司歷來最高優先場紀錄。在周五於北美正式開畫，大收5100萬美元（約3億9780萬港元）成票房冠軍，並再破靚佬湯個人開畫票房紀錄。

靚佬湯之前的最高紀錄是《職業特工隊: 叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout），開畫票房收2280萬美元（約1億7784萬港元），即是今次《壯志凌雲：獨行俠》成績遠超《職業特工隊: 叛逆之謎》。

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贏得好口碑

雖然《壯志凌雲：獨行俠》的上集是80年代經典作，但今次相隔36年才推出的續集並非只吸引年齡「4字頭」觀眾，，據統計顯示，北美地區入場人士當中，35歲以下的觀眾佔45%，反映此片對青人也具吸引力。

除票房外，同時贏得口碑，在著名影評網Rotten Tomatoes有96%好評，觀衆好感度接近滿分。

至於在香港，電影正式公映4天，再加之前優先場，累收近2300萬元，票房十分理想。

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