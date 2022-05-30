【合謀定價】競委會指控書商等涉售教科書合謀定價　案件排期於2024年4月開審

▲ 競委會指控書商等涉售教科書合謀定價，案件排期於2024年4月開審。（資料圖片）

競爭事務委員會於2020年入稟競爭事務審裁處，指商務印書館、聯合出版、天利行書局及其總經理，涉自2011年起，多次在銷售中小學教科書時合謀設定非進取的折扣，及在商議學校教科書的招標時涉合謀定價及圍標等，要求審裁處裁定有關書局及人士違反《競爭條例》，並施以罰款等。案件今(30日)高等法院競爭事務審裁處進行案件管理聆訊，審裁處主任法官將案件排期於2024年4月15日進行，預計審訊需時26天。

案中4名答辯人為天利行書局有限公司及其總經理許超明 、商務印書館（香港）有限公司及其母公司聯合出版（集團）有限公司。審裁處主任法官今處理案件管理聆訊，雙方表示案件只涉事實證據，毋須傳召專家證人，而競委會、商務印書館（香港）有限公司及其母公司聯合出版（集團）有限公司擬聘請英國御用大律師處理案件，經雙方商議後，法官將案件將排期於2024年4月15日進行聆訊，預計審訊需時26天，2024年1月26日先作審前覆核。

根據競委會早前的入稟狀指出，教科書書商於2011年掀起減價戰，2011年5月教育圖書零售業商會曾舉行會議，時任主席的許超明於會議上表示關注業界的不健康競爭，建議業界協議將給予顧客的折扣定於不多於10%的非進取折扣，與會者並無反對，有關折扣的協議於2013年會議上曾作出修改。

入稟狀指，各答辯人的代表又涉於2016年，分別就數間中學的中學教科書招標時，再次商議折扣、圍標及瓜分市場。競委會認為有關非進取折扣協議，已屬違反《競爭條例》的行為，要求審裁處對處以罰款，以及取消董事資格。

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記者：林育慧