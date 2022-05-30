【死因研訊】男跑手渣馬暈倒不治死因研訊　遺孀質疑暈倒10分鐘無人急救

▲ 死者李文德妻子廖美寶（右）質疑急救有延誤。（梁偉榮攝）

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手於期間暈倒，送院4天後不治，死因庭今（30日）就事件展開研訊。死者妻子作供時指，事後透過新聞報道發現，丈夫暈倒首10分鐘沒有人替他進行急救，而救護車亦需20分鐘才到現場，質疑當中有延誤。

死者李文德（50歲）的妻子廖美寶今於庭上供稱，2018年1月21日事發當日，她與丈夫一同參與渣打馬拉松10公里賽事，兩人最初一同起跑，惟後來因人多而分散，兩人有共識一旦分散便各自回家。

廖續稱，當日她於早上約8時半抵達終點後不久，便收到渣馬大會來電，指其丈夫「見暈」，已上救護車送院，廖遂致電律敦治醫院，但院方表示未有相關資料，廖認為「見暈」並非太大件事，於是繼續回家。

廖於回家途中再次收到渣馬大會來電，指死者在醫院深切治療部，廖隨即趕往醫院。廖指出醫生當時指死者懷疑缺氧約30分鐘，心臟停頓，情況危險。廖續指，死者其後先後接受3次手術，直至1月24日離世。

廖於庭上又供稱，她事後透過新聞報道看到相關片段及相片，發現丈夫暈倒後的首10分鐘均俯臥於現場，由於她懂得急救，因此她認為丈夫於暈倒後首10分鐘均沒有人替他急救，是很大問題，而且救護車於20分鐘後才到達，因此廖質疑當中有延誤。

廖於接受代表醫療輔助隊的大律師陸栩然盤問時強調，丈夫當時的俯臥姿勢絕對並非急救常用的復原臥式。

事發發當日於比賽現場當值的香港業餘田徑總會義工李美華供稱，她於當日早上約8時聽到有跑手通知，指有跑手暈倒，她約於兩、三分鐘後走到死者身旁，看到死者倒臥路旁，但她已無法記起死者當時的姿勢。

李續指，她隨即致電大會提供的緊急熱線，指有跑手暈倒，並提供事發地點，要求對方盡快派人到場。同時，李看到有一輛由大會安排的城巴經過，因此她向城巴揮手，隨後有兩名急救員下車協助死者。

▲ 田徑總會義工李寶華。（梁偉榮攝）

於事發當日從城巴下車為死者急救的醫療輔助隊急救員羅科儀供稱，她當日在準備接載受傷及棄權跑手的城巴上，有公路上的工作人員表示有傷者，因此她與另一急救員下車，上前檢查死者。

羅指出，他們檢查死者的清醒程度及呼吸脈搏，當時死者對聲音有反應但回應不清晰，羅於是為死者暢通氣道，及以三角巾墊住死者臉頰，並為死者蓋上毛氈以保暖及保障私隱，羅隨後移動死者至復原臥式。羅其後問身旁1名女職員有否通知大會有人受傷，對方表示會通知，羅遂致電另1名負責召救護車的隊員廖健德，問廖有否收到通知有人受傷，廖表示未有。

羅續指，其後有1名自稱是醫生的跑手及另1名醫療輔助隊隊員先後上前協助，醫生隨後指死者臉色轉差，於是將死者翻身，為死者進行心外壓及使用協助呼吸的面罩。其後有兩輛救護車先後到達，死者被送上車，並有人繼續為死者進行心外壓。

聆訊下午續。

▲ 醫療輔助隊急救員羅科儀。（梁偉榮攝）

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記者：楊詠渝