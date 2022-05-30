  • 32°C
香港時間 : 2022530日 (週一) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【街市AK】荃灣豬肉檔型男阿威首辦生日見面會　近距離與「威威豬」見面玩遊戲

娛樂 15:05 2022/05/30

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

「荃灣豬肉檔AK」阿威紅到舉辦生日見面會！

荃灣街市豬肉檔的型男阿威（劉宋威），因外貌與MIRROR成員AK（江𤒹生）相似而意外彈起，被封「荃灣豬肉檔AK」。眉粗眼大、手上紋有刺青，外型充滿男人味，內裡是慈父暖男，一收工便回家陪子女做功課，難怪老中青都被迷倒。大批女士為一睹威威風采，特意前往荃灣街市買豬肉，為集郵更不惜一次購買過數百元豬肉。

最新影片推介：鄭欣宜專訪

【威威專訪】豬肉檔型男阿威「一屋女人」　2孩暖爸享受下廚樂陪仔女做功課

首辦生日見面會

威威「出道」短短數星期已紅到有fans page，「荃灣鮮肉威威應援團」現已有1.6萬位成員，社交平台帳戶迅速已有1.4萬人追蹤，而其YouTube頻道亦破5千人訂閱，人氣高企。早前更喜邀運動波鞋品牌邀請拍廣告，密密吸金。

「6月之星」威威下月8日35歲生日，荃灣一個商場特意於6月5日為威威舉辦生日見面會，跟粉絲「威威豬」一起提早慶生，慶祝「Happy Wai Day」！貼文一出即獲大批網民紛紛留言，有人提議威威當日應該除口罩影相同粉絲影相，不過疫情關係未必能如願以償。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

消息300元可合照？

商場官方平台原本寫道：「憑入場證參加生日見面會嘅會員，每人都可以即場同威威合照一張相，仲可以近距離接觸玩遊戲。」

而條款亦註明「會員憑3點數換領《威威生日見面會》入場證1張」，而該商場消費100元有1點數，換言之300元即可跟威威合照。不過，官方平台後來把入場條款刪除，未知現時入場條件有否改變。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

劉德華Audi廣告涉抄襲　廣告公司承認疏忽發聲明道歉
17:56 2022/05/22
劉德華Audi廣告涉抄襲　廣告公司承認疏忽發聲明道歉
【Stephen傾】蟲草大王任陳志雲節目嘉賓　陳恩德憶亡妻當年陪過低潮
12:03 2022/05/25
【Stephen傾】蟲草大王任陳志雲節目嘉賓　陳恩德憶亡妻當年陪過低潮
【威威專訪】豬肉檔型男阿威「一屋女人」　2孩暖爸享受下廚樂陪仔女做功課
13:24 2022/05/26
【威威專訪】豬肉檔型男阿威「一屋女人」　2孩暖爸享受下廚樂陪仔女做功課
【網絡熱話】老公出招反擊荃灣AK阿威　「兩餸飯Ali」被人肉起底發現內藏性感照
12:14 2022/05/27
【網絡熱話】老公出招反擊荃灣AK阿威　「兩餸飯Ali」被人肉起底發現內藏性感照
【宅男女神】39歲孫慧雪轉型KOL吸金力強　大騷豐滿上圍分享瘦身不瘦胸秘訣
12:29 2022/05/27
【宅男女神】39歲孫慧雪轉型KOL吸金力強　大騷豐滿上圍分享瘦身不瘦胸秘訣

你可能感興趣

劉德華Audi廣告涉抄襲　廣告公司承認疏忽發聲明道歉
17:56 2022/05/22
劉德華Audi廣告涉抄襲　廣告公司承認疏忽發聲明道歉
【Stephen傾】蟲草大王任陳志雲節目嘉賓　陳恩德憶亡妻當年陪過低潮
12:03 2022/05/25
【Stephen傾】蟲草大王任陳志雲節目嘉賓　陳恩德憶亡妻當年陪過低潮
【威威專訪】豬肉檔型男阿威「一屋女人」　2孩暖爸享受下廚樂陪仔女做功課
13:24 2022/05/26
【威威專訪】豬肉檔型男阿威「一屋女人」　2孩暖爸享受下廚樂陪仔女做功課
KOL 娛樂行業 街市 荃灣 YouTube 社交平台

最高瀏覽

【肝臟健康】小腹長痘痘或是肝操勞透支　6個肝臟轉差的不明顯訊號
17:25 2022/05/25
【肝臟健康】小腹長痘痘或是肝操勞透支　6個肝臟轉差的不明顯訊號
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
13:52 2022/05/23
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
18:29 2022/05/25
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具