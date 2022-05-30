【街市AK】荃灣豬肉檔型男阿威首辦生日見面會　近距離與「威威豬」見面玩遊戲

▲ 「荃灣豬肉檔AK」阿威紅到舉辦生日見面會！

荃灣街市豬肉檔的型男阿威（劉宋威），因外貌與MIRROR成員AK（江𤒹生）相似而意外彈起，被封「荃灣豬肉檔AK」。眉粗眼大、手上紋有刺青，外型充滿男人味，內裡是慈父暖男，一收工便回家陪子女做功課，難怪老中青都被迷倒。大批女士為一睹威威風采，特意前往荃灣街市買豬肉，為集郵更不惜一次購買過數百元豬肉。

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【威威專訪】豬肉檔型男阿威「一屋女人」 2孩暖爸享受下廚樂陪仔女做功課

首辦生日見面會

威威「出道」短短數星期已紅到有fans page，「荃灣鮮肉威威應援團」現已有1.6萬位成員，社交平台帳戶迅速已有1.4萬人追蹤，而其YouTube頻道亦破5千人訂閱，人氣高企。早前更喜邀運動波鞋品牌邀請拍廣告，密密吸金。

「6月之星」威威下月8日35歲生日，荃灣一個商場特意於6月5日為威威舉辦生日見面會，跟粉絲「威威豬」一起提早慶生，慶祝「Happy Wai Day」！貼文一出即獲大批網民紛紛留言，有人提議威威當日應該除口罩影相同粉絲影相，不過疫情關係未必能如願以償。

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消息300元可合照？

商場官方平台原本寫道：「憑入場證參加生日見面會嘅會員，每人都可以即場同威威合照一張相，仲可以近距離接觸玩遊戲。」

而條款亦註明「會員憑3點數換領《威威生日見面會》入場證1張」，而該商場消費100元有1點數，換言之300元即可跟威威合照。不過，官方平台後來把入場條款刪除，未知現時入場條件有否改變。