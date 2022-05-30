【全民造星3】CY正式出道跟神級團隊合作　與試當真女神Jessica拍MV：緊張兼手震

▲ CY早前為首支派台歌《神經刀》拍MV。

繼雲浩影之後，《全民造星III》另一參加者CY（前名陳澤言）也加入樂壇！CY為一位性格直率，自帶天然呆的男生，他被外界形容為『神經刀』，今年他決定以真名陳宗澤再出道，並獲得「One Cool Chill GOOD」簽約成為旗下首位歌手。

CY首支派台歌《神經刀》的幕後製作班底非常強勁，首先歌詞是出自黃偉文（Wyman）手筆，加上近年備受注目的吳林峰擔任作曲人，監製、編曲重任由王雙駿（Carl 叔叔）負責。

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當CY知道這個組合時，既興奮又震撼，參加《全民造星III》時，花姐介紹他跟吳林峰學唱歌。

CY並說：「我記得第一次見到他的時候，已感受到他對音樂的熱誠，他的唱功、創作等等都令我覺得他真的好厲害，好想跟他好好學習。」

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▲ CY以真名「陳澤言」正式出道。

另外當公司告之他邀請Wyman填詞，他說：「我一直視Wyman為神一樣的人物，他所寫的詞勁正，知道他答應了出手相助填詞時，我整個情緒簡直難以形容，因為意想不到自己的歌曲會有他的詞，我真的感到好榮幸。知道自己第一首作品會有三位神一樣的人參與，我覺得整件事好夢幻。」

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CY坦言非常緊張今次首支個人單曲《神經刀》，在正式錄音時也是從未如此緊張過，感覺很難忘：「我記得錄音前一晚，完全陷入失眠，甚至緊張到吃不下。由我家前往監製Carl叔叔的錄音室是有段距離的，坐車時我會想很多東西，我對歌曲已浮現了些畫面，我腦海中不停循環著很多問題，例如『到底去錄歌時要如何演繹才好呢？』、『要怎樣把感情表達？』等等。」

▲ CY以武士Look拍MV。

到抵達錄音室時，王雙駿 感覺到他好緊張，即跟他聊天，讓他慢慢放鬆，他說：「Carl叔叔也在錄音時改了我不少壞習慣，給我錦囊用在技巧上、情感上發揮，是一段獲益良多的經歷。」

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歌曲製作班底強勁，《神經刀》MV的製作團隊當然也毫不馬虎，由提名香港電影金像獎最佳美術指導張蚊，夥拍第六屆首部劇情電影計劃《電競女孩》導演Veronica Bassetto聯合導演。嶄新導演組合不止強調故事、人物創作，亦特別會為MV設計專屬的影像風格、美術及服裝。

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MV取景於快將清拆的深水埗棚仔布市場，女主角Jessica（陳苡臻）飾演一位女武士，闖進男生諸多防衛的孤寂心房，發現在紊亂布堆中滿身傷痕的CY，二人走上一段浪漫而殘酷的愛戀循環。

於MV內CY初嘗日本武士造型，對他而言最難忘竟是與一把武士刀的互動：「整個拍攝中，我最難忘的是拿起武士刀任意揮舞，如果平時這樣做，大家會以為我是瘋子，哈哈！所以多得歌詞內容讓我可以這樣做。當我要投入傷感的情緒並拿起舞武士刀揮舞的那一刻，我覺得好『爽』。而且那場面感覺是蠻淒美的。」

拍攝 MV 時，少不免跟Jessica有擁抱纏綿的場面，相信不少Ca姐的粉絲看到MV時會非常羨慕CY，然而怕羞的他卻是另一種感受：「跟Ca姐拍攝纏綿戲時，我雙手一直在震……就算在休息期間，我都不敢和她談話，但Ca姐好友善，拍攝親密鏡頭時會叫我放心不用緊張，令我即使手震都可以投入到角色裡。」