【靚太廚房】香甜軟熟櫻花紫薯麵包　港媽教用新鮮紫薯更天然健康

▲ 趁住今個長假期，大家不妨一試！

雖然今年的櫻花季，仍未可以去旅行賞櫻花。不過，大家都可以試試自製櫻花造型食物，同樣有幸福的感覺!已為兩子之母的港媽小開在Facebook專頁SumSum's Baking分享煮食心得，今次介紹的櫻花紫薯包賣相吸引之餘，亦相當健康有益，絕對是早餐之選。

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▲ 櫻花紫薯麵包。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)

材料

紫薯餡

紫薯蓉(已過篩) 230克 煉奶 30克 奶 15克 牛油溶液 15克

紫薯麵團 : (8-10個)

紫薯蓉(已過篩) 100克 高筋麵粉 190克 低筋麵粉 20克 糖 22克 鹽 1克 酵母 2克 牛油 20克 奶 140-150克

做法

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(1)將紫薯洗淨，刨皮切簿片(總重量350g)，蒸約10分鐘，壓成蓉後過篩備用。

(2)將紫薯餡材料拌勻，然後分成20克1份，滾圓備用。

(3)紫薯麵團，除紫薯，牛油外，將其他材料倒入盤中，粗略搓成團後加入紫薯繼續搓揉至有粗膜，最後加入牛油搓揉至光滑即可，然後滾圓放入已抹油的深盤中，封上保鮮紙，進行第1次發酵，發至1.5-2倍大。

(4)將麵團排氣，分成10份滾圓，等10分鐘。

(5)將所有麵團按扁後，加入餡料，滾圓並輕輕按扁。

(6)用木棒將麵團輕微壓扁，然後用剪刀平均將麵團剪五片，中心預留一定位置做花心，但不要剪斷。

(7)將每片麵團的2隻邊角黏在一起，完成初形後再進行修飾。

(8)在每片花片的中心位置用小刀輕割2下，然後進行第2次發酵。

(9)預熱焗爐，在發酵好的花片上，灑上薄薄的高筋麵粉(只灑花瓣)，花心位置沾少許水份，然後放少許芝麻即可。

(10)用150度焗7-8分鐘，然後蓋上錫紙繼續焗多21分鐘，即成。

下廚小貼士

搓麵時，牛奶不要一次過倒進去，先扣起20克，因應麵團濕潤程度再決定加多少份量。

以上內容及圖片獲SumSum's Baking授權轉發。

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責任編緝：張懿慧