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【第五波疫情】林鄭月娥指5月份各項監測疫情指標均處低位　防疫抗疫基金已發放逾140億元

社會 14:29 2022/05/30

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行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

第五波疫情持續，每日陽性檢測個案徘徊在200至300宗之間。行政長官林鄭月娥表示，為與內地「通關」創造條件，政府堅守「外防輸入、內防反彈」策 略，全力做好「減少死亡、減少重症、減少感染」的工作，同時推動全港市民按時接種合適劑次的新冠疫苗，加強整體防護屏障，讓社會走上更廣闊的復常之路。

她指出，過去數星期，各項輔助監測疫情指標，包括污水監測病毒量、「圍封強檢」陽性比率、社區檢測陽性比率，以及香港大學公共衞生學院發布的本地個案即時有效繁殖率和新冠病毒感染時點患病率，整體而言在5月均處於低位。

公立醫院的新冠確診病人數目現已大幅下降，由5月1日的1,339名，跌至5月29日的427名，其中情況屬嚴重和危殆的病人分別為8名和13名，而危殆病人中，只有4名須接受深切治療。

林鄭月娥續指，特區政府早前先後推出的第五輪及第六輪「防疫抗疫基金」措施，截至5月25日已共發放超過140億元。而涵蓋面更廣的「2022保就業」計劃的申請反應熱烈， 直到5月12日截止合共收到176,000名僱主（涉及約166萬名僱員）及119,000 名自僱人士提交的申請。我們正分批處理有關申請，截至5月25日已批出共77,000 名僱主5月份的工資補貼，涉及52億元，他們承諾於5月聘用約665,000名僱員；亦已向約64,000名自僱人士批出8,000元一筆過資助，涉及超過5億元。

林鄭月娥表示，這是她作為特區行政長官發布的第28份，也是最後一份的按月抗疫報告。她祝願香港繼續在這條得來不易的復常之路穩步前行，早日有序恢復跨境人員正常往來，重振香港聯通中外的亞洲國際都會地位，讓「一國兩制」下的香港再創高峰。

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記者：黃穎津

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