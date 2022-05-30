【考試壓力】助子女應付沉重考試壓力　心理學家給父母的6大建議

▲ 心理學家給父母6大建議，幫助子女應付沉重考試壓力。

讀着心理學家Dr Anna Colton對家長的提議，禁不住會心微笑，當年我這個媽媽亂打亂撞竟做對了九成呢！她提供的議題是，家長該如何協助子女應付考試的沉重壓力？

家裏只要有一個孩子要應付考試，全家大小的神經都會繃得特別緊，尤其是我們於前綫跟子女同步作戰的媽媽們，頭顱儼如被鐵圈緊緊箍着似的，苦不堪言。

當一個人處於緊張狀態時，很多說話都會衝口吐出：「閒時又唔勤力啲，依家先嚟臨急抱佛腳，太遲啦！」「你唔食嘢，聽日喺試場隨時會暈低㗎！」「快啲瞓啦，唔夠瞓集中唔到精神㗎！」

各位原意是為子女好的媽媽們，拜託管好自己張嘴，當孩子要聚精會神應付面前的考試時，爸媽的嘮叨是只會愈幫愈忙的。

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Dr Colton有六項建議：一、獎勵孩子努力的過程，而非考試成績。二、相信孩子對自己成績是有要求的，爸媽毋須加諸壓力。三、給孩子定時供給富營養的膳食。四、協助孩子訂立溫習和休息的時間表。五、讓孩子知道，他們需要你時，你一定會幫忙。六、若孩子有情緒問題，協助他們尋求專業輔導。

在不久之前，本人曾有半年謝絕所有工作，跑到兒子大學住宿的小房間裏，靜靜地躲於一角候命。「媽，肚餓。」「得！牛扒已準備好！」壓力透頂的大學畢業試，他終於順利熬過，媽媽也吁了一口氣啊！

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「媽媽的定位」

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