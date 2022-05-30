【治療肥胖】浸大研究發現一種蛋白水解酶可影響產生飽腹感　為治療肥胖提供潛力標靶

▲ 中醫藥學院教學研究部助理教授王凱亮（左）、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥（右）。（譚以諾攝）

本港有近3成人肥胖，當中有2成人超重，即BMI多於30，但原來肥胖或因飽腹感調節機制中出現問題。浸大一項動物研究中發現，一種名為「膜型基質金屬蛋白酶」 （MT1-MMP）的蛋白水解酶，或會影響體內發出飽腹感的訊號，而團隊在使用能抑制MT1-MMP的特定中和抗體後，發現研究中的小鼠食量、體重等均有明顯改善，從而達致減肥的功效。團隊下一步將進行猴子動物實驗，待證實實驗安全且有成效後，會進行人體臨床研究。

有關研究於2020年初至2021年初進行，團隊進行小鼠模型實驗，向一批飽腹神經元中缺失了MT1-MMP的轉基因小鼠，及另一批屬對照組的普通小鼠餵飼高脂肪食物。在16週後，缺失了MT1-MMP的小鼠與對照組相比，其食量少10%，增加的體重低50%，葡萄糖和血漿胰島素水平亦較低，反映缺乏MT1-MMP可避免小鼠出現由高脂肪食物引起的肥胖。

浸大中醫藥學院教學研究部助理教授王凱亮解釋，荷爾蒙「生長及分化因子15」（GDF15），在通過與位於後腦、名為「GDNF家族受體α樣」（GFRAL）的神經元受體結合，發出飽腹感訊號。而調節GFRAL可影響GDF15發出飽腹感訊號的能力，從而協助調節食量。

不過，他說，當MT1-MMP愈活躍，GFRAL和GDF15發出的飽腹感訊號明顯減少，導致不斷進食、令體重上升，而大部分肥胖人士體內多數有慢性發炎的情況，當MT1-MMP受到炎症反應影響後，亦會增加：

GDF15就好像一把鎖匙，而GFRAL就是一把鎖，只要兩者結合就可以「開鎖」，即發出飽腹感的訊號，不過當體內的MT1-MMP增加，它就會破壞GFRAL的鎖，繼而無法「開鎖」。

團隊又發現，透過抑制MT1-MMP可有助緩減GDF15抵抗現象，研究中亦可令肥胖小鼠的代謝參數，包括食量、葡萄糖耐量、體重均有明顯改善。他又說，癌症病人體內有過多GDF15，即太多的飽腹感，令他們食慾大減，希望可以透過促進MT1-MMP後，增加他們的食慾。

有關結果可反映MT1-MMP可作為潛在的治療標靶，以開發治療肥胖症的創新藥物。團隊下一步將進行動物猴子的實驗，待證實實驗安全且有成效後，會進行人體臨床研究。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩