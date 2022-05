【侏羅紀世界3】「星爵」為糊口曾當脫衣舞男　Chris Pratt現片酬過億成暖爸巨星

▲ 基斯柏特再演《侏羅紀世界》系列。

由史提芬史匹堡於1993年執導的《侏羅紀公園》(Jurassic Park),不止是全球賣座系列,更開拓銀幕上的電腦特技嶄新一頁,影響深遠。2015年再度重啟的《侏羅紀世界》(Jurassic World),主題和視野更廣,來到壓卷作《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion),更加把兩代《侏羅紀》的角色結合,為此系列來一次終極結局。

《侏羅紀》今次演員眾多,橫跨幾個世代,不過由基斯柏特(Chris Pratt)演的馴龍師Owen仍是重點角色。現年42歲的基斯柏特,今年除有《侏羅紀》上映,另一齣暑假大片《雷俠奇俠4:愛與雷霆》同樣有份參演,人氣甚盛,而其人生經歷相當豐富,跟《侏羅紀》的恐龍重生同樣充滿戲劇性。

▲ 今次有更多新的恐龍物種出現。

【雷神奇俠4】基斯咸士禾夫全裸騷肌 基斯頓比爾大反派造型首曝光

曾為拍戲而暴肥

基斯柏特出身基層,來自美國明尼蘇達州的工人階級家庭,在中學時他已是校內的運動明星,愛玩美式足球、田徑、摔角,高中畢業後,他在社區大學主修演戲,但中途已輟學,也做過不同行業來謀生,包括當推銷員甚至當在女性的婚前派對客串過做舞男表演。

最新影片:鄭欣宜訪問

後來基斯被看中當電影演員,他曾透露曾演過低成本恐怖片,當時片酬只有700美元(約5400港元),又試過為演電視喜劇《Parks and Recreation》,為增強喜劇感不惜增磅,曾劇集拍了幾季,體重一度有近300磅,更因肥胖身材影響健康變得抑鬱,後來因為希望爭取演《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy),才決心減肥。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

片酬暴升2萬倍

在接演Marve大片外,同時亦因主演了《侏羅紀世界》,令基斯躍升為票房巨星,自2015年起他每年都入選福布斯「全球最高收費演員」名單,之後接演《迷失國度》時,片酬據稱為1,700萬美元(約1億3千萬港元),比出道時的700美元人工,暴升逾2萬倍,而他在2018年跟首任妻子離婚時,便被傳媒揭發身家有3千萬美元(約2億4000萬港元)!

現時基斯柏特的妻子,為阿諾舒華辛力加(Arnold KatherineSchwarzenegger)的長女Katherine,二人三年抱兩,共育有兩名女兒,基斯柏特在電影中既是「馴龍師」又是「星爵」,現實則為「未來戰士」女婿,可說充滿戲劇性。