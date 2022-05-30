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【侏羅紀世界3】「星爵」為糊口曾當脫衣舞男　Chris Pratt現片酬過億成暖爸巨星

娛樂 15:46 2022/05/30

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基斯柏特再演《侏羅紀世界》系列。

由史提芬史匹堡於1993年執導的《侏羅紀公園》（Jurassic Park），不止是全球賣座系列，更開拓銀幕上的電腦特技嶄新一頁，影響深遠。2015年再度重啟的《侏羅紀世界》（Jurassic World），主題和視野更廣，來到壓卷作《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion），更加把兩代《侏羅紀》的角色結合，為此系列來一次終極結局。

《侏羅紀》今次演員眾多，橫跨幾個世代，不過由基斯柏特（Chris Pratt）演的馴龍師Owen仍是重點角色。現年42歲的基斯柏特，今年除有《侏羅紀》上映，另一齣暑假大片《雷俠奇俠4:愛與雷霆》同樣有份參演，人氣甚盛，而其人生經歷相當豐富，跟《侏羅紀》的恐龍重生同樣充滿戲劇性。

今次有更多新的恐龍物種出現。

【雷神奇俠4】基斯咸士禾夫全裸騷肌　基斯頓比爾大反派造型首曝光

曾為拍戲而暴肥

基斯柏特出身基層，來自美國明尼蘇達州的工人階級家庭，在中學時他已是校內的運動明星，愛玩美式足球、田徑、摔角，高中畢業後，他在社區大學主修演戲，但中途已輟學，也做過不同行業來謀生，包括當推銷員甚至當在女性的婚前派對客串過做舞男表演。

最新影片：鄭欣宜訪問

後來基斯被看中當電影演員，他曾透露曾演過低成本恐怖片，當時片酬只有700美元（約5400港元），又試過為演電視喜劇《Parks and Recreation》，為增強喜劇感不惜增磅，曾劇集拍了幾季，體重一度有近300磅，更因肥胖身材影響健康變得抑鬱，後來因為希望爭取演《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy），才決心減肥。

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片酬暴升2萬倍

在接演Marve大片外，同時亦因主演了《侏羅紀世界》，令基斯躍升為票房巨星，自2015年起他每年都入選福布斯「全球最高收費演員」名單，之後接演《迷失國度》時，片酬據稱為1,700萬美元（約1億3千萬港元），比出道時的700美元人工，暴升逾2萬倍，而他在2018年跟首任妻子離婚時，便被傳媒揭發身家有3千萬美元（約2億4000萬港元）！

現時基斯柏特的妻子，為阿諾舒華辛力加（Arnold KatherineSchwarzenegger）的長女Katherine，二人三年抱兩，共育有兩名女兒，基斯柏特在電影中既是「馴龍師」又是「星爵」，現實則為「未來戰士」女婿，可說充滿戲劇性。

撰文 : TOPick柴犬出動

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