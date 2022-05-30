【學霸筆記】精製公開試筆記賣出逾2600份　名校女學霸賺188萬網民讚「商業鬼才」

▲ 名校女學霸靠筆記賺188萬。

一本好筆記，整理考試重點，溫書就更易上手。台灣有於名校畢業的女學霸，把自己整理好的高中考大學筆記在網上放售，無論是語文、文科或理科的內容都詳細記載，甚至有畫圖輔助，賣出2000多份。

據台媒報道，台灣著名女校台北市立第一女子高級中學（簡稱北一女），有畢業生在購物網出售自己撰寫的筆記，從網民的截圖可見，產品名為「北一女國中會考筆記」，並強調是2019年新改版，而且是全彩筆記，1份全科筆記要價2600新台幣（約706港元），而且已賣出逾2600份，即銷售額高達近700萬新台幣（約188萬港元）。

購物網附上產品圖片，可見自然科手寫筆記的字體相當工整，更畫上圖畫，圖文並茂解說。筆記又用上不同的顏色筆寫字，標示出重點，對溫習更有幫助。整套筆記包括中文、英文、數學、社會（歷史、地理、公民）和理科（生物、地理等），目前已經售完，網站也不見相關產品。

▲ 全科筆記已經售罄，網站亦已將產品資料下架。（網站截圖）

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全新修訂版分科出售

不過，現時在購物網上有另外兩份筆記出售，包括「學測（高中考大學）筆記－自然科），標明是「全新修訂版」，自然科包含物理、化學、地科和生物，商品詳情中寫明，筆記都是作者考前精心寫下必考的內容和範圍，有圖表、比較表格和常考、常錯的題目，筆記共有62版（31張A4全彩影印），更有膠面釘裝。

她表示，筆記著重在綜合比較和表格式的綜合整理，頁數比較多，彩色圖片亦很多，所以成本比較高，每份筆記售520新台幣（約140港元），至今已售出2777份，即銷售額達39萬港元。

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另一份筆記為「學測（高中考大學）筆記－社會科」，也是全新修訂版，售價為390新台幣（約104港元），亦已售出2125份，銷售額達22萬港元。連同自然科筆記，合共賺取逾60萬港元。

不少網民感嘆，不愧是「北一女」的學生，如此有商業頭腦，是「商業鬼才」，有網民更笑言，作者比教科書出版社還賺得多，「知識是有價的，整理過的知識價值更高」、「重點整理，也是心血」、「優秀的筆記跟教材本來就非常值得購買」。

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責任編輯︰王明芳