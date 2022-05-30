【雙邊關係】林鄭月娥與新加坡兩部長會面　冀不久將來再次到訪星國

▲ 行政長官林鄭月娥（中）今日在禮賓府，與新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢（左），和新加坡外交部長維文醫生（右）會面。（政府新聞處）

行政長官林鄭月娥今日在禮賓府，與新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢，和外交部長維文會面。林鄭月娥強調，香港與新加坡一直保持緊密雙邊關係，期望在不久將來，能再次到訪新加坡。

林鄭月娥表示，新加坡是她2017年上任後，首次出訪的目的地，足證香港與新加坡的密切關係，很高興能在她即將完成5年特首任期之際，與新加坡兩位部長會面。

她表示：「香港與新加坡一直以來保持緊密的雙邊關係，並隨着香港與東南亞國家聯盟（東盟）簽訂的《自由貿易協定》和《投資協定》於二○二一年年初全面生效而進一步加強，我感謝新加坡政府對締結這些重要協定的支持。香港熱切期盼加入《區域全面經濟夥伴協定》並作出貢獻，我期望新加坡會繼續支持。」

林鄭月娥強調，香港加入《區域全面經濟夥伴協定》，能為企業提供更多採用優質服務的渠道和選擇，進一步鞏固區內供應鏈的優勢，從而刺激區內經濟活動。

她又指：「我在過去15年擔任不同政治職務期間，多次到訪新加坡，出席會議並與高層官員會面，雙方除了加強交流和經驗分享外，亦建立了友誼，我珍而重之。我期望在不久將來，能再次到訪新加坡。」

另外，商務及經濟發展局局長邱騰華亦有出席今次會面。

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責任編輯：胡偉明