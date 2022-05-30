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【候任特首】習近平讚李家超立場堅定、敢於擔當　中央充分信任

政治 16:51 2022/05/30

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國家主席習近平。（資料圖片）

候任特首李家超今在京獲國家主席習近平接見，習近平祝賀李家超當選，並獲中央任命為香港第六任行政長官。習近平讚李家超愛國愛港，立場堅定，敢於擔當，積極作為，在不同崗位上都履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定做出貢獻，強調中央對其充分肯定，也是充分信任。

習近平又表示，在新選舉制度之下，香港先後舉行了選委會選舉、立法會選舉和特首選舉，都取得了成功，強調新選舉制度是符合一套符合一國兩制的方針，符合香港實際，符合香港發展需要的正確制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。

他又稱，今年適逢香港回歸祖國25周年，儘管25年來經歷了許多風雨挑戰，但一國兩制在香港的實踐，取得舉世公認的成功，強調中央全面準確貫徹落實一國兩制方針的決心，從未動搖，更不會改變。又指出，在香港政府和社會各界共同努力下，香港已實現由亂到治的重大改革，正處在由治及興的關鍵時期，相信香港有新氣象。

李家超表示，衷心感謝中央對他的信任，形容是其畢生榮幸，必當克盡己任，不負中央信任和香港市民期望。

上午，國務院總理李克強已在中南海紫光閣接見李家超及其夫人林麗嬋，並向李家超頒發《國務院令》，任命其為第六任行政長官。各人在合照時都戴上口罩，並保持一定距離。李克強發言期間則除下口罩，但現場其他人士，包括李家超在內，均繼續戴著口罩，直至到李家超發言時，他才除下口罩。

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記者：林曉君

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