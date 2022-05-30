【第五波疫情】今日新增275宗確診　48宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、助理政府資訊科技總監（特別職務）張宜偉和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（30日）出席記者會，交代疫情最新發展。

【17:15】

歐家榮表示，再找到多4宗L452Q個案，疑染OmicronBA.2.12.1，其中3宗個案來自同一家庭，居康景花園C座，另一宗涉及一名51歲男子，居太古城高山台廬山閣，相信太古城一帶有隱形患者出沒（詳情即看【下一頁】）。

【17:10】

歐家榮指，相關部門正調查2間酒吧有否違反人數上限，初步認為當晚環境較為擠逼。

【17:05】

2名確診者曾到訪出現爆發的中環酒吧，被問到他們是否源頭病人或是「超級傳播者」，歐家榮指，2人中最早發病的人在5月26日出現病徵，相信他們是在酒吧被感染，目前仍要待其餘700人的檢測結果，追查有沒有更早發病的患者。

【17:00】

張宜偉指，暫時已有9成處所負責人已更新疫苗通行證掃瞄器，處所負責人若未更新疫苗通行證掃瞄器，明日將無法使用，負責人只需更新到最新版本即可繼續使用。

【16:58】

歐家榮指，2間出現爆發中環酒吧暫未有員工確診，而兩間酒吧的空氣流通量及鮮風量並不理想。

【16:55】

被問到疫情趨勢，歐家榮指，各項監測數據，過去數星期都是仍然一個平穩的狀況，每日的確診數字會有上落，呼籲市民無須太過擔心。不過，每日仍有200多宗個案，代表社區仍有傳播，相信每日確診個案暫時會平穩維持在200多宗的水平，惟無法預計會否出現新變種病毒，呼籲市民接種疫苗。

【16:50】

明日（31日）將會實施第三階段疫苗通行證，張宜偉指，第三階段會因應市民接種疫苗的劑次、時間、是否曾染疫等有不同的要求，他提醒市民要檢查是否已加入所有疫苗接種記錄的針卡、康復二維碼、新冠疫苗接種醫學豁免證明書等（詳情即看【下一頁】）。

【16:45】

今日新增2宗死亡個案，累計9,165宗死亡個案。兩名女死者分別為65歲及84歲，兩人均已打兩針。84歲女死者有認知障礙，5月26日在院舍昏迷，入院檢查發現有大範圍中血性中風，情況不斷惡化，廷至昨日不治。

65歲女死者，有長期病患、肝硬化等，5月14日因肚痛及氣喘到急症，收入內科病房治療，惟情況不斷惡化，廷至昨日不治。

【16:40】

「Zentral」再多8宗確診個案，另一群組「The Iron Fairies」今再多11宗確診，有2宗是同一晚到過「Zentral」（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】

歐家榮表示，學校錄45宗陽性個案，涉及37名學生及7名職員，分別來自34間學校，過去7日有14學校有兩宗以上個案（詳情即看【下一頁】）。

【16:32】

昨日新增1間殘疾人士院舍新增一名員工，及一間安老院舍新增一名舍友確診。

【16:30】本港今日新增275宗確診

本港今日新增275宗確診，當中125宗屬核酸陽性、150宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.9萬宗確診。

今日錄得48宗屬輸入個案。有37宗在機場檢測陽性，有10宗於檢疫酒店確診，大部分樣本在第2日至第5日檢測陽性。另外有一宗在第8日檢測陽性，涉及一名19歲男子，他早前1月在美國曾感染，在5月22日由美國抵港，5月28日因前往內地進行核酸檢測呈陽性，但CT值大於30，相信是復陽個案。

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記者：TOPick港聞組