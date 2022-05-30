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【好人好事】港媽搭的士遺卡片盒　好心司機主動尋人物歸原主拒收酬

親子 16:21 2022/05/30

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搭的士遺漏物品，如僥倖尋回，乘客一般都會以薄酬答謝司機幫忙保管及特意送回失物。不過，近日有好心司機拾到乘客遺在車廂內的物品後，竟主動聯絡乘客，送回失物後，更拒絕酬金。

有港媽於Facebook群組「黃大仙區友」發文，文中提到，事主於荔枝角乘坐的士往觀塘，不慎將卡片盒遺留在車廂內。的士司機拾獲後，雖與該港媽不相識，但仍機智找到卡片盒內的電話，「打咗去我小朋友嘅學校，叫學校通知我拎返」，並特意過海到學校附近交回卡片盒。


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樓主又指，司機甫見面即提醒，「乜咁大頭蝦㗎，下次小心啲」。樓主亦隨即遞上500元以表謝意，「叔叔，麻煩哂你專登畀返我」，惟對方竟然拒絕酬勞，「你袋返住啦，我唔係為咗錢先拎返畀你」、「我係擔心你無哂啲證件去邊度都麻煩」。司機的窩心言行令樓主非常感動，故特意發文感謝司機。    

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一眾網民紛紛留言讚揚司機，「司機叔叔，好人一生平安」、「千份之一好的士司機都畀你遇到」、「好好人嘅司機叔叔，值得表揚」；有網民就指，「有啲係純幫人，不求回報，你（樓主）好彩，咁都撞到」、「感謝呢位司機哥哥令大家再次感受到人間有愛」！

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責任編輯：王明芳

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