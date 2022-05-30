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【酒吧爆疫】中環兩間酒吧共增17宗確診　兩人曾同一晚到訪兩酒吧　

社會 16:42 2022/05/30

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中環酒吧The Iron Fairies爆疫。（陳靜儀攝）

中環德己立街酒吧「Zentral」爆疫，其中一人在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職教籃球班，數名學生人染疫。而昨日新爆發的中環酒吧「The Iron Fairies」群組客人曾除口罩周圍走及跳舞。衞生防護中心昨（29日）公布，指兩間酒吧同一時段分別各有700人次到訪。

「Zentral」再多8宗確診個案

本港今日（30日）新增275宗確診個案，當中48宗為輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，「Zentral」再多8宗確診個案，群組累計共23宗個案，涉及13男10女，5月20至29日發病，大部分是5月24至26日發病。

博愛醫院鄧佩瓊紀念中學多1名學生確診

至於一名到過「Zentral」的人士為博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職籃球教練，其籃球隊再多一名學生確診，5月29日發病，同日快測確診，最後一日上學是5月27日，群組累計有8人受到感染，分布在5個班別，其他人在家居檢疫。

「The Iron Fairies」多11宗確診

另一群組「The Iron Fairies」今再多11宗確診，其中兩人是同一晚亦到過「Zentral」，分別涉及30歲男士，5月26日發病，已打3針，5月29日強檢核酸陽性；另一名涉及29歲男士，已打兩針，5月29日核酸陽性，兩人互相認識。當局昨天也到場調查，在採樣的31個環境樣本呈陰性。

歐家榮表示，暫沒發現有酒吧員工染疫，而兩間酒吧同一時段均有700人次到訪，當局會繼續跟進他們的檢測結果，料強檢後會發現更多新的個案。初步了解，兩間酒吧是因為有一具傳染性的患者到訪，兩間酒吧的客人都是曾除口罩跳舞等，而且人數比較多，料透過緊勿接觸而傳播。他又說，兩間酒吧的通風不好，通風量不足，加上到訪的人數很多，至於詳細結果有待機電署交代。

至於兩間酒吧同一時段均有700人次到訪有否違規，他認為執法部門再詳細了解，但引述不少患者指當晚人流很多，人與人之間的距離好擠逼，他們亦沒有戴口罩。他建議市民進入有關場所時，如非必要最好佩戴口罩。

他又說，「Zentral」的患者中，最早發病的人士為5月20日，當局要了解他是否感染源頭；而同晚到過「The Iron Fairies」及「Zentral」的兩名患者中，其中一人5月26日發病，料在5月22日到酒吧是受到感染，另一人則沒有病徵，相信他們不是感染源頭。

對於有酒吧業界指，政府制定防疫相關法例時，未有詳細界定DJ打碟是否屬於現場表演，可能由於防疫規定內沒有寫明，所以有些業界可能看得不太清楚或有忽視。（即看：【下一頁】）歐家榮表示，有關指引由食衞署發牌時有一定的規定及措施要遵守，有待當局交代。

被問到會否因酒吧的爆疫而收緊防疫措施，歐家榮重申酒吧要遵守599F的規定，相信有關部門會因應兩個群組而決定，是否會做一些額外的措施。

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記者：郭詩詩

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