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【疫苗通行證】安心出行電話熱線已支援約1萬個查詢　當局提醒市民加入最新針卡

社會 16:56 2022/05/30

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（譚以諾攝）

本港疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏，和助理政府資訊科技總監（特別職務）張宜偉今日（30日）下午出席疫情記者會。

「疫苗通行證」明天（31日）起實施第三階段，助理政府資訊科技總監（特別職務）張宜偉表示，第三階段會因應市民接種疫苗的劑次、時間、是否曾染疫等有不同的要求，他提醒市民要檢查是否已加入所有疫苗接種記錄的針卡、康復二維碼、新冠疫苗接種醫學豁免證明書等。

他說，如市民打針後曾確診，而已向當局呈報，必須下載包含康復記錄的電子針卡，亦建議市民安心出行的電子針卡是否已包含已是最新的記錄，以便第三階段可以順利出入處所。

港府在4月1日後已使用最新的電子針卡，可顯示個人資料，如市民未能確定是否已包含所有記錄，最好是透過evt.gov.hk下載，市民只要填寫簡單的資料，就可以隨時下載針卡，另建議他們下載後要馬上儲備安心出行。如市民有任何對安心出行的查詢，可致電26263066或到專題網頁查詢。

有關熱線在5月23日後推出一周，已處理有逾1萬個查詢，當中99%由職員解決問題，而市民亦可以到25個港鐵站的流動支援站，職員可為其提供協助。

現行版本的安心出行會按相關階段核查提供是否符合要求，市民如想查閱是否符合要求，可留意自己的針卡是否有藍色框。他又提醒康復者亦可以在6個月後可將康復記錄二維碼儲備在安心出行。

他又說，現時有近9成處所負責人已更新疫苗通行證掃瞄器已更新「安心出行」流動應用程式最新版本，而仍未更新的處所明日將無法使用，負責人只需更新到最新版本便可繼續使用。

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責任編輯：郭詩詩

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