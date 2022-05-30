【升中面試】面試考中英語文水平創意思維　小六生獲聖保羅書院取錄分享攻略

▲ 聖公會聖馬太小學學生游晉亭獲聖保羅書院取錄。

雖然在移民潮下，近年入學競爭相對減輕，不過要考入名校仍要下一番苦功，除了校內成績優異外，在面試有出色表現，讓考官留下深刻印象也非常重要。聖公會聖馬太小學有小六生近日獲得傳統直資男校聖保羅書院取錄，他分享了面試的題目，分中文和英文兩部分，考驗學生的語文水平、表達能力和思維。

聖公會聖馬太小學小六生游晉亭，自小品學兼優，從沒有補習的他，小五起更考入全級頭3名。他表示，讀書最忌臨急抱佛腳，上堂要專心聽書，並用筆記簿寫下課堂重點，每天回家後都複習一次當日所學，把短暫記憶變成長期記憶。

今年9月即將升中的晉亭，要面對升中派位，作為媽媽的游太亦相當著緊。除了中一自行派位，游太亦為兒子報考3間直資中學，包括聖保羅書院、聖保羅男女中學及聖士提反書院。

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晉亭分享了聖保羅書院的面試題目，他表示，面試在2月舉行，只設1輪，受疫情影響以Zoom形式進行，面見時間大約7至8分鐘，毋須做自我介紹，分為中文和英文兩部分。

中文部分

1. 朗讀一篇約有3至4段的文章，預備時間為1分鐘。

2. 考官就文章內容發問。

晉亭憶述，當日他的文章與「行山」有關，考官問及文章想帶出甚麼道理，以及他在日常生活中有沒有類似的經驗等。他提醒，內心緊張也要保持鎮定，說話要流暢，即使未想到答案，也要持續說話，避免長時間死寂。

英文部分

考官只問一條假設性問題。

晉亭當日的問題是「如果你有一部能穿越時空的時光機，你想回到過去，還是去未來呢？」

晉亭表示，他當時回答希望可以去未來，因過去有太多可怕的戰爭，例如第一次和第二次世界大戰，他不想經歷和面對。而去未來的話，他預計自己將來會結婚生子，希望能去未來跟自己的小朋友玩。晉亭笑言，考官聽到他對婚姻家庭的計劃，也不禁莞爾。

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小學設面試訓練助升中

為助學生應付升中面試，聖馬太小學特意在下學期，外聘面試導師，為所有小六學生提供每周一堂的模擬訓練，教授面試的技巧，並會按學生報考不同學校分組做特訓，晉亭感激學校的安排，讓他可以在聖保羅書院的面試中有出色表現，最終獲得取錄。

晉亭表示，對於升中有期待亦有緊張，期望可以盡快適應環境，熱愛游泳的他，亦盼可加入校內泳隊，將來在賽事中為學校爭光。

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記者︰林愛娜