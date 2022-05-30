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【好去處】海港城及時代廣場6月舉辦恐龍展　展出1比1機動君王暴龍及劍龍

社會 16:00 2022/05/30

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機動君王暴龍。（領賢慈善基金提供）

領賢慈善基金將於本年7月與康樂及文化事務署聯合主辦，名為「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」的珍貴恐龍化石標本展覽；而九龍倉商場亦特別與領賢慈善基金，率先於6月在旗下兩大商場海港城及時代廣場聯合主辦「夏日快閃：機動恐龍展」，分別展出1比1原大的機動君王暴龍及劍龍。

海港城「海運觀點」及時代廣場「露天廣場」將由6月7日起，分別展出約4.6米高、12米長的機動君王暴龍，以及約3.7米高、9米長的機動劍龍，為期一個多月。

機動劍龍。（領賢慈善基金提供）

這兩具極具標誌性的機動恐龍裝置將首次在香港亮相，在古生物學家的監督下， 利用最新的科學知識重構，看起來栩栩如生。今次是香港在第5波疫情後的首個大型戶外展覽，公眾除了可免費欣賞及拍照外，更可參加不同的恐龍主題活動。

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責任編輯：李榮忠

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