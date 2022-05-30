【學校疫情】學校錄45宗陽性呈報　過去7日有14間學校有兩宗或以上個案

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本港今增275宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、助理政府資訊科技總監（特別職務）張宜偉和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

歐家榮表示，學校錄45宗陽性個案，涉及37名學生及7名職員，分別來自34間學校。其中6宗來自德思齊加拿大國際學校及博愛醫院鄧佩瓊紀念中學。

過去7日有14間學校出現兩宗或以上個案，其中6間有2宗個案，但個案間沒有關連，相信各自在社區受到感染；另有8間學校個案間或有流行病學關聯，包括St Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園多一名學生染疫，與先前確診學生來自不同班別，其5月27日最後上學，同班其他學生未發現新個案。

另外有1間幼稚園、2間小學及4間中學，有2至3宗確診，調查發現這7間學校的個案，有些是同班同學或一起吃飯及有接觸等等，但暫時未發現持續傳播情況，會密切注視會否有新個案。

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記者：黃小冰