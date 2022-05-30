【群組個案】德思齊加拿大國際學校爆疫班別多兩個案　須停課至6月2日

▲ （林宇翔攝）

本港今增275宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、助理政府資訊科技總監（特別職務）張宜偉和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

德思齊加拿大國際學校多3宗個案，有兩人來自早前爆疫班別，其中一人5月25日最後上學，同日發病，到5月27日核酸檢測陽性；另一人則5月27日最後上學，隔日現病徵且快測陽性，其妹妹就讀同學校另一班別，亦在同日確診。

目前爆疫情班別累計有6名學生及1名老師確診，須停課至6月2日，期間學生要每日檢測。

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記者：黃小冰