【港區國安法】林鄭月娥：國安教育由學校教育開始　政府必須為香港教育正本清源

▲ 行政長官林鄭月娥（右一）今日在「鞏固法治」教師培訓課程開課禮致辭。（政府新聞處）

行政長官林鄭月娥今日指，要深化香港市民重視法治和認識《基本法》和《香港國安法》，強調必須從學校教育開始，形容教師就擔當至為重要啓蒙角色，而政府作為教育質素的把關人，必須為香港教育正本清源。

林鄭月娥今日出席由教育局和勵進教育中心合辦的「鞏固法治」教師培訓課程致辭時指，強調教師必須對於《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全及法治精神等概念有正確的理解，亦要認識國家最新發展，才能幫助學生正確認識香港的憲制地位，培養他們對《基本法》和「一國兩制」的正面態度，幫助他們建立國民身分認同，守規守法，貢獻社會和國家。

她提到，礙於地緣政治的影響，以及本地反中亂港分子的干擾，《香港國安法》自實施以來，仍有人誤解或故意誤導，亦有不少西方國家對我們惡意攻擊。

她又強調，下一代必須正確掌握立法背後的憲制和法律理據，以及其貫徹「一國兩制」方針的體現，共同維護香港法治和國家安全；為了防範非法甚至危害國家安全的行為，我們必須加強關注下一代的國家觀念、價值觀和公民責任心。

林鄭月娥又提及，由2022／23學年起，當局要求所有公營學校新聘任的教師必須在《基本法》測試取得及格成績，方可獲考慮聘用；而為了配合本學年全面開展國家安全教育，教育局除了向學校發布課程框架等指引性文件外，更特別為全港每間學校舉辦到校工作坊，加深教師對教學內容的理解，以及向他們介紹學與教資源。

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責任編輯：胡偉明