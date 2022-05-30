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【黃Viu韓劇】「喜劇女王」徐玄振玩師生戀　李宥利李敏英滅渣男

娛樂 16:54 2022/05/30

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踏入6月份，黃Viu將播映數部韓劇。

今個六月，黃Viu將播映兩套韓劇，先有「喜劇女王」徐玄振和「大勢男星」黃寅燁相主演的原創愛情韓劇《為何是吳秀才？》，兩人共譜姐弟戀；稍後還有「四十路女神」李宥利和李敏英接力，於《魔女還活著》展開一場滿載黑色幽默的殺人之旅！

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由「收視女王」徐玄振和「御用校霸」黃寅燁強強聯手主演的Viu Original原創愛情韓劇《為何是吳秀才？》講述為了追求成功、內心一片空虛的法學院女教授吳秀才（徐玄振飾）與曾經含冤入獄的學生兼小酒館老闆孔燦（黃寅燁飾）相戀，二人遊走在禁忌和心動邊緣、展開了一段刻骨銘心的愛情故事。

徐玄振為《為何是吳秀才？》女主角。

現年37歲的徐玄振近年先後憑藉《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》等大熱劇集勇奪多個演技獎項，獲封「亞洲浪漫喜劇女神」；「人氣新星」黃寅燁則以《女神降臨》爆紅，社交平台追蹤人數更在短短一年多內從80萬暴升17倍至逾1300萬，成為新一代上位男神。

黃寅燁劇中飾演一名學生。

全新懸疑黑色喜劇《魔女還活著》講述已屆不惑之年的三位成熟女子：看似幸福的全職家庭主婦孔瑪莉（李宥利飾）、婚姻生活不順利的財閥兒媳蔡熙秀（李敏英飾）和丈夫去世後獲得數億韓元保險金的楊珍雅（尹素怡飾），因爲一同萌生殺人念頭而結下不解之緣。

另一韓劇《魔女還活著》。

《魔女還活著》集結李宥利、李敏英、尹素伊等演顏兼備的女神級熟女，三人同台飆戲的畫面引發關注；該劇也是《有品位的她》和《雞龍仙女傳》導演金允哲時隔四年再度推出的作品。

除了以上兩套韓劇，觀眾亦可一併收看動作韓劇《Again My Life》、奇幻喜劇《現在開始是Showtime!》和眾星雲集的《流星》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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