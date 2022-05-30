【聲生不息】炎明熹獲梁詠琪讚可愛　Gigi親揭梳不離手原因

昨晚（5月29日）播出的《聲生不息》內，炎明熹（Gigi）與魔動閃霸PK對唱《我鍾意》，懷舊Look上陣的Gigi大晒「Gi式可愛風」獲不少網友留言大讚：「夠晒清新新鮮」、「唱得比以前跳脫」、「適合番佢年齡」、「今次表現好有突破」。

另外，有細心網民發現，Gigi版本《我鍾意》的歌詞有些微改動，由「我最愛花草，也會愛珠寶」改為「我最愛花草，也會愛歌譜」，非常貼合愛音樂的Gigi。

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昨晚《聲生不息》播出後，有網友不但翻Loop Gigi的Reggae（雷鬼）版本，更搜尋梁詠琪（Gigi）的原唱版本。

就連梁詠琪本尊及《我鍾意》填詞人陳少琪亦留意到相關熱潮，其中梁詠琪留言大讚Gigi可愛：「感謝陳少琪、Eric Kwok一路給我不少好詞好曲，永不過時！也謝謝Gigi小妹妹選唱《中意他》廣東版《我鍾意》，很可愛喔。」

陳少琪亦留言給Gigi說：「梁詠琪唱的時候是22歲，你唱的時候是17歲，這首歌不顯老。」

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鎖門錯過毛毛邀請

此外，昨晚大玩男女組合PK對唱，各歌手根據製作組安排，先由克勤隊出擊尋找心儀拍檔合作，再由千嬅隊最終決定是否接受合作邀請還是另覓拍檔人選。

Gigi在一眾歌手中算是最怕「沒人找」的一位，一心想與毛不易老師合作的她，原來亦是毛毛想合作對象之一，只可惜因她為了整理儀容反鎖了門，錯過了毛毛的邀請。

之後輪到千嬅隊出擊時，Gigi原本想與單依純爭奪「毛毛合唱」權，可惜因為途中返了房間梳頭，令到「毛純」順利組隊。

當得悉「毛毛」已經找到「歸宿」時，Gigi一度方寸大亂，雖然心很亂但髮型不能亂，Gigi慌忙中不忘用梳打理齊蔭，盡顯可愛一面。

▲ Gigi平時密密梳。

不想太物質主義

Gigi的可愛梳頭舉動亦引起網友關注，紛紛留言表示：「無厘頭炎明熹我鍾意」、「可愛又內斂的小妹妹」、「哈哈哈不斷梳劉海好搞笑！」微博話題「#炎明熹因為梳劉海錯過太多」更吸了逾千萬閱讀量，認真犀利。

另外，Gigi今早接受TVB的娛樂新聞台專訪，並揭開在節目中梳不離手真相：「其實我唔係幾鍾意梳頭，但因為當時要見老師，唔想畀佢哋見到我邋遢一面，所以想梳好個頭以表尊重。」

自言不貪靚的Gigi透露對髮型其實沒甚麼要求，但十分感激造型師及髮型師為她設計出招牌齊蔭：「一開始見到自己（齊蔭）個樣好想笑，但之後開始習慣，同埋大家會好認到我呢個齊蔭。」Gigi更預告「招牌齊蔭」即將會有改動。

此外，提到Gigi版本的《我鍾意》歌詞有所改動，她坦言是自己想法：「因為唔想太物質，所以將『珠寶』改成『歌譜』。」