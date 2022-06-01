生酮飲食增腎臟負擔 配合養腎食療至精明

近數年流行以「生酮飲食」（Ketogenic Diet）來減肥，有人在短短數個月時間就成功減去二十多磅，吸引不少想減肥的人士成為生酮一族。生酮飲食主張攝取高脂肪和蛋白質，減少攝取碳水化合物，來達到瘦身效果。在中醫角度，此飲食法很傷脾腎，不是各人體質都合適，過往也有不少個案因過度採用生酮減肥而造成腎臟問題。若大家有意實行生酮飲食，應配合良好的生活習慣和多吃有利脾腎的食物，才能相得益彰，減得健康。

生酮飲食易致脾腎陽虛

自古人類以米飯、麵食為主食，而生酮飲食卻反其道而行，主張攝取高脂肪和蛋白質，減少攝取碳水化合物，透過這種飲食模式，讓身體轉變為「酮體」，模擬一種飢餓狀態，改變原本以維持熱量的代謝模式，轉為以燃燒脂肪產生能量，達到瘦身效果。其實，生酮飲食早已存在，最初是用作治療兒童癲癇症，後來才衍生成一種減肥法。不少外國研究指出，生酮飲食有不少好處，例如穩定血糖、提升肌耐力，甚至有助抗癌，但並不是每個人的體質都適合，有部分人可能會出現「生酮不適症」，例如疲倦、頭痛、噁心、頭暈、便秘等。

從中醫角度，這種飲食模式屬於膏粱厚味（意指肥膩、重味的食物），會阻滯氣機升降，令氣化功能失常，引致脾腎陽虛，長此以往更會令腎功能受損。同時，由於攝取大量脂肪，亦會增加體內的膽固醇，阻塞血管，增加心血管問題的風險，尤其本身患有高血脂和高膽固醇的人士，絕不適合採用生酮飲食法。

三大養腎法助健康瘦身

想生酮同時溫養脾陽，大家在生酮期間應從日常生活習慣著手，多喝水少熬夜，同時多吃有利脾腎的食物。以下為大家提供3個簡單實用的養腎方法，助你健康地消脂減磅。

一、多喝水︰老生常談的天然低成本排毒方法。充足的水分能助人體帶走代謝廢物和毒素，若水分不足，會加重腎臟的負擔。平日注意不要待口渴才喝水，應定時補充水分，最理想是飲溫水，同時少喝汽水和凍飲。

二、充足睡眠︰睡眠對補氣、養肝護腎很重要，切忌過度操勞和熬夜，應養固定的睡眠時間，盡可能在夜晚10至11時休息，才可讓身體進行解毒、修復的功效，促進皮膚的新陳代謝，不但令減重事半功倍，皮膚也會變美。

三、多吃黑色食物︰五行中，黑色屬水，能入腎，因此多吃黑色的食物對腎臟有幫助，可補腎氣，如黑芝麻、黑木耳、海帶等；另外，核桃、羊肉等也是滋陰補腎，健脾的食物，亦符合生酮飲食法則。

此外，大家亦可多喝健脾益氣、養腎的湯水補身，如金羅漢果清感湯和姬松茸舞茸素湯。如果生酮期間出現任何不適，應即時就醫檢查。

▲ 位元堂註冊中醫師鍾倩雯醫師提供

(位元堂註冊中醫師鍾倩雯醫師提供)