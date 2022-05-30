【星二代】馬德鐘兒子與美籍女飛魚分手　馬在驤畢業吻男友人惹斷背疑雲

▲ 馬德鐘兒子馬在驤畢業相肉緊錫男友人，惹斷背疑雲。

「馬神」馬德鐘與太太張筱蘭的兒子馬在驤（Xiang），繼承爸爸餅印帥樣，身為游泳健將的他亦遺傳父母高挑身形，皮膚黑實、充滿陽光男孩感覺。

他曾踩入模界擔任模特兒工作，去年趁假期返港更與爸爸一起參演TVB劇集《我家無難事》，父子檔演出似兄弟多於父子。

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與美籍女友分手

快將24歲的Xiang在澳洲悉尼升讀大學，主修機械工程系。去年被爆與同為大學生兼女飛魚的美籍女友Marissa拍拖，Marissa是一名高材生，於佛羅里達國際大學（Florida International University）以GPA高達3.8分畢業，現正於美國喬治華盛頓大學（The George Washington University）修讀碩士課程，專研國家安全及反恐工作。

兩人拍拖數年感情穩定，豈料近日傳出二人已分手，更有指Xiang性取向有變，新歡是位外籍男生！

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肉緊錫臉頰

據知，Xiang與Marissa已分手一段時間。回復單身的Xiang日前趁住大學畢業典禮，在社交平台分享當日的相片。他穿上畢業袍、戴上四方帽，與一班同學齊齊合照紀念重要時刻。

其中一張相片Xiang與一名外籍男友人身貼身，肉緊親吻對方的臉頰，對方更tag上Xiang並留言寫道「Boyfie graduated」，「Boyfie」一字代表著「Boyfriend（男朋友）」的意思，即惹來性取向改變疑雲。

有指Xiang與該名外籍男友人同樣為大學泳隊的健將，兩人感情要好如真兄弟，經常形影不離。

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「馬神」一早知

馬德鐘對於兒子突然轉「基」，他回應傳媒表示兒子畢業禮當日自己也在場，指Xiang與男友人只是貪玩，現場亦有其他朋友一起玩。

對此，「馬神」當笑料一則看待，並踢爆兒子與舊愛Marissa早於拍攝《我家無難事》時已經分開。