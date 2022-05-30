  • 29°C
香港時間 : 2022530日 (週一) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】馬德鐘兒子與美籍女飛魚分手　馬在驤畢業吻男友人惹斷背疑雲

娛樂 17:43 2022/05/30

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

馬德鐘兒子馬在驤畢業相肉緊錫男友人，惹斷背疑雲。

「馬神」馬德鐘與太太張筱蘭的兒子馬在驤（Xiang），繼承爸爸餅印帥樣，身為游泳健將的他亦遺傳父母高挑身形，皮膚黑實、充滿陽光男孩感覺。

他曾踩入模界擔任模特兒工作，去年趁假期返港更與爸爸一起參演TVB劇集《我家無難事》，父子檔演出似兄弟多於父子。

【星二代尖子】馬德鐘兒子機械工程一級榮譽畢業　博士媽媽祝賀馬在驤︰活出精彩

最新影片推介：鄭欣宜專訪

與美籍女友分手

快將24歲的Xiang在澳洲悉尼升讀大學，主修機械工程系。去年被爆與同為大學生兼女飛魚的美籍女友Marissa拍拖，Marissa是一名高材生，於佛羅里達國際大學（Florida International University）以GPA高達3.8分畢業，現正於美國喬治華盛頓大學（The George Washington University）修讀碩士課程，專研國家安全及反恐工作。

兩人拍拖數年感情穩定，豈料近日傳出二人已分手，更有指Xiang性取向有變，新歡是位外籍男生！

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西

肉緊錫臉頰

據知，Xiang與Marissa已分手一段時間。回復單身的Xiang日前趁住大學畢業典禮，在社交平台分享當日的相片。他穿上畢業袍、戴上四方帽，與一班同學齊齊合照紀念重要時刻。

其中一張相片Xiang與一名外籍男友人身貼身，肉緊親吻對方的臉頰，對方更tag上Xiang並留言寫道「Boyfie graduated」，「Boyfie」一字代表著「Boyfriend（男朋友）」的意思，即惹來性取向改變疑雲。

有指Xiang與該名外籍男友人同樣為大學泳隊的健將，兩人感情要好如真兄弟，經常形影不離。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

「馬神」一早知

馬德鐘對於兒子突然轉「基」，他回應傳媒表示兒子畢業禮當日自己也在場，指Xiang與男友人只是貪玩，現場亦有其他朋友一起玩。

對此，「馬神」當笑料一則看待，並踢爆兒子與舊愛Marissa早於拍攝《我家無難事》時已經分開。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西
15:09 2022/05/12
【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西
【我家無難事】52歲馬德鐘自覺逆齡生長　網民指跟兒子馬在驤如兩兄弟
12:50 2021/09/15
【我家無難事】52歲馬德鐘自覺逆齡生長　網民指跟兒子馬在驤如兩兄弟
【星二代尖子】馬德鐘兒子機械工程一級榮譽畢業　博士媽媽祝賀馬在驤︰活出精彩
18:35 2022/02/12
【星二代尖子】馬德鐘兒子機械工程一級榮譽畢業　博士媽媽祝賀馬在驤︰活出精彩

你可能感興趣

【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西
15:09 2022/05/12
【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西
【我家無難事】52歲馬德鐘自覺逆齡生長　網民指跟兒子馬在驤如兩兄弟
12:50 2021/09/15
【我家無難事】52歲馬德鐘自覺逆齡生長　網民指跟兒子馬在驤如兩兄弟
【星二代尖子】馬德鐘兒子機械工程一級榮譽畢業　博士媽媽祝賀馬在驤︰活出精彩
18:35 2022/02/12
【星二代尖子】馬德鐘兒子機械工程一級榮譽畢業　博士媽媽祝賀馬在驤︰活出精彩
馬在驤 馬德鐘 娛樂人物職業 演員 星二代 大學 畢業 性取向 澳洲 悉尼

最高瀏覽

【肝臟健康】小腹長痘痘或是肝操勞透支　6個肝臟轉差的不明顯訊號
17:25 2022/05/25
【肝臟健康】小腹長痘痘或是肝操勞透支　6個肝臟轉差的不明顯訊號
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
18:29 2022/05/25
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
13:52 2022/05/23
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好