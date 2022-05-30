【JUPAS】都大物理治療系增設入學獎學金　校方購嬰兒機械人助訓練學生

▲ 都大購入高智能嬰兒模擬人。（譚以諾攝）

大學聯招首輪改選將於6月1日截止。香港都會大學物理治療系今日（30日）宣布，將於下學年新增入學獎學金，中學文憑試（DSE）5科考獲22分或以上新生，首年學費全免。另外，校方引入高智能嬰兒模擬人及老齡化模擬體驗裝置，助學生在接近真實病房下練習新生兒胸肺物理治療及體驗長者日常面對的挑戰。

都大物理治療學榮譽理學士課程屬「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）下開辦課程，扣減資助後，首學年學費為88,010元。課程下學年提供50個學額，1年級新生如4科主修科目及1個選修科目考獲22分或以上，首年學費全免，往後學年成績點（GPA）達3.5或以上，可續獲全額學費減免，如GPA為3.0至3.5則獲半額學費獎學金。

另外，都大預計課程可於2024年，即首批學生畢業前，取得物理治療師管理委員會認證。校方已向政府成功申請，將於今年7月安排學生到8間醫管局機構進行70小時實習，7月下旬則會參與社區健康及基層醫療活動，包括到非政府機構等。

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現時物理治療課程涵蓋胸肺、腦神經、骨及肌肉物理治療等，一些早產嬰兒或須物理治療師協助，訓練肺部及手腳發展。以往學習初生嬰兒胸肺物理治療時，學生只可憑想像，於沒有反應的假人公仔上練習。為讓學生在實習前有更全面、更接近真實環境的練習，都大以80萬購入高智能嬰兒模擬人，可透過電腦控制模擬病人各種臨床反應，如氣促、手腳抽筋、心跳加快等，可發出叫喊聲，亦可連接監測儀器，讓學生參照數據，作下一步判斷。

另外，都大獲得質素提升支援計劃200多萬資助，添置老齡化模擬體驗裝置及3D動態捕捉系統，學生透過穿戴共重20公斤的裝置，可模擬長者面對視力模糊、高頻聽力障礙、關節僵硬等日常障礙。都大物理治療系主任暨教授曾偉男認為，學生可切身處地明白長者面對的挑戰，有助學生培養同理心之餘，亦可提供更好的物理治療服務。

曾偉男又說，政府及業界均預料未來數年會面對物理治療師短缺的情況，形容是「僧少粥多」，畢業生不用擔心找不到工作。

▲ 都大護理及健康學院副院長（學術質素保證及提升）、物理治療系主任暨教授曾偉男。（譚以諾攝）

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記者：黃悅晴