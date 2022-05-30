【死因研訊】男跑手暈倒送院4天後不治　遺孀指死者曾向急救員發出瀕死喘息

▲ 醫療輔助隊急救員羅科儀今於死因裁判法庭作供。梁偉榮攝

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手期間暈倒，送院4天後不治，死因庭今（30日）就事件展開研訊。死者妻子盤問當日為死者急救的急救員時，質疑死者當時或發出了瀕死的喘息，急救員回應指死者是在她發問後才發出聲音。

於事發當日從城巴下車為死者急救的醫療輔助隊急救員羅科儀今午繼續作供。死者李文德（50歲）的妻子廖美寶盤問羅時指出，羅聲稱她檢查死者清醒程度時，死者曾發出聲音，廖質疑死者當時或是作出瀕死的喘息，而非回應廖。羅回應指死者當時是在她發問後才發出聲音，但同意死者當時已不省人事。

廖又質疑羅未有為死者打開氣道，羅回應指，她曾為死者按額提頜，亦有在死者頭部下墊三角巾，羅強調當時手上只有這些工具。

死者的女兒李樂行（譯音）盤問羅時，問及她能否排除死者的口腔內有異物、血液或腫脹而阻塞氣道？羅回應指由於死者口腔外沒有嘔吐物，因此她沒有張開死者的口腔作檢查。

死者李文德（50歲）於2018年1月21日參加渣打馬拉松10公里賽事途中暈倒，其後被送院，延至1月24日離世。

案件明（31日）續審。

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記者：楊詠渝