【新變種病毒】再多4人疑染BA.2.12.1　患者曾到康怡板長壽司及西灣河新利記用膳

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（中）。（梁偉榮攝）

本港今增275宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再找到多4宗L452Q個案，疑染OmicronBA.2.12.1。

其中3宗個案來自同一家庭，涉及一對母女及同住外傭，居康景花園C座，早前涉及麥當勞群組另一家庭亦在上址居住，但在不同樓層及不同座向，兩戶家庭的行蹤上也沒有重疊，惟不排除出入大廈時受感染，且現時社區上BA.2.12.1個案不多，料有流行病學關連，要透過基因排序確認。

3宗個案涉及一名5歲女童，其5月24日出現病徵同日快測陽性，曾在5月22日11時37分至1時與家人到康怡板長壽司用膳，將納強檢名單。而其35歲母親則在5月26日發病及快測陽性，他們的家傭也在5月26日快測陽性，隔日發病；其餘家庭成員暫無病徵且檢測陰性。

另一個案涉及一名51歲男子，居太古城高山台廬山閣，5月26日發病同日檢測陽性，其5月25日1時45分至2時曾到西灣河新利記進食。

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記者：黃小冰