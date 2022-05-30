【減肥大作戰】最強減肥法運動+飲食控制　女星激減110磅分享8點心得

▲ 減掉了一個人的重量！

台灣藝人胡盈禎(小禎)現在擁有健康身形，而且還有腹肌及馬甲線，不過原來她曾經胖到231磅，體脂41%，肥腫難分，因為新陳代謝問題，嚴重影響到健康，之後她決心減肥，透過運動和飲食控制，體重已下降至110磅，體脂降到14%，總共減去110磅，差不多是一個人的重量，她更將減肥前後的相片公開，令網民非常震驚，而小禎都公開自己的飲食餐單，讓一眾想減肥的女士參考，重拾健康人生。

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小禎表示自己減肥從來不吃加工食物，減糖／醣，和盡量吃深綠色蔬菜、在午餐吃澱粉，但不包括麵包、麵和麵線，麵條只有意粉勉強可以接受，因為它是低升糖指數，並堅持3餐都吃7分飽，甚至不吃粥、湯、辣、醋、蒜等開胃的食物，這樣吃的原因是不讓血糖起伏太大，進而導致變胖。

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小禎更自嘲「把自己當糖尿病患者」控制飲食、盡量選擇低升糖指數食物外，也呼籲想瘦身的人，控制血糖真的很重要。她公開的餐單中，裡面有小黃瓜、椰菜、酪梨、粟米、毛豆、蝦仁、蟹肉、三文魚，雖然清淡，但份量不會太少，可以吃得飽。

她還提出8大點減肥人士需要注意：

1.戒酒

飲食比運動重要，「運動只佔10%，飲食佔了90%。」徹底改變了飲食習慣，體重才開始減，減肥期間也不能飲酒，因為啤酒熱量高，對身體不好的東西要戒掉。

2.隨時準備無糖豆漿

家裡隨時會準備無糖豆漿、豆乾等食物，補充蛋白質，如果晚上肚子餓，就喝一點豆漿或是吃一點豆乾，滿足肚子裡的空虛感，食物要以「只吃食物的原形、原味」為主，並且少吃加工食品，慢慢調整口味由濃烈變清淡，以前無辣不歡的她，現在幾乎多餘的醬都不太加，除了減少身體的負擔，意外收穫是皮膚出油狀況減少了許多。

3.蔬菜中攝取澱粉

不吃澱粉是不少女星的瘦身方式，不過小禎表示她還是會吃，但她消化力不太好，難以消化糙米，所以就盡量由馬鈴薯、山藥、玉米等蔬菜型的澱粉中攝取。

4.旅遊也不要放縱

疫情下不能周圍飛，但隨著防疫放寬，旅遊業將會復甦，小禎就提醒如果去西方國家，食物都很高熱量，所以旅遊也不要放縱，可以到超市找沙律，蔬菜、堅果、芝士、肉類等，早年她去美國到當地著名的in-and-out漢堡店，她會選擇Protein Style這種沒有漢堡皮，改用生菜包著肉和起士的類型，能夠享受美食卻不犧牲健康。

5.炸物與滷物，請選炸物

小禎固定早餐以蛋白粉＋香蕉打成一杯果汁取代，工作時與大家一起吃飯，如果主餐有炸雞髀或滷雞髀，她會選擇炸的，再把雞皮剝掉，「很多人以為炸的熱量高，其實滷的因為把滷汁都入味了，熱量其實不低，且更多是先滷在炸，其實熱量更高。」如果飯盒真是太油，她會先喝一杯無糖豆漿，把胃撐飽，吃進去的份量自然減少。

6.細嚼慢嚥

由胃傳遞飽足感到腦，需時20分鐘左右，如果狼吞虎嚥，會一不小心吃太多，小禎一開始是提醒自己每一口食物都要咀嚼20下才吞，並且把肉類切成非常小塊，慢慢進食，「人的胃口養成其實很快，當你吃很慢吃不多就停了之後，很快就會讓胃縮小。」

7.運動幫助維持皮膚彈性

很多人都好奇，小禎瘦了121磅，為什麼不用做拉皮手術？原來是因為她一直有在運動，保持皮膚的緊實度與彈性，幾乎看不出肥胖過的痕跡，而肥胖紋該怎麼辦？小禎說她其實以前懷孕時就重了81磅之多，當時已經有妊娠紋，做了幾次雷射讓紋路淡化，再加上把自己曬黑，差不多看不太清楚。

8.不要吃減肥藥

小禎提醒絕對、絕對不要吃減肥藥！可以讓你快速瘦身的東西，一定也會讓你快速復胖！尤其是副作用以及對身體的傷害，絕對不划算。

即看減肥食甚麼:

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責任編輯:王明芳