【謀殺提堂】情侶於旺角賭檔被襲致1死1傷　4男1女被控謀殺等罪提堂還押候訊

▲ 4男1女涉旺角謀殺案被控，今於九龍成裁判法院提堂。資料圖片

1對情侶於上周五（27日）在旺角砵蘭街1個疑似賭博場所內，疑與人發生金錢糾紛，其間遭人施襲，導致1名男子死亡，1名女子受傷。涉案3男1女同被控1項謀殺罪，另1名男子則被控1項串謀有意圖而傷人罪。案件今（30日）於九龍城裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至8月22日再訊，被告還押候訊。

5名被告為楊永松（37歲、無業）、謝應權（32歲、無業）、女子林穎彤（20歲、無業）、黃偉健（37歲、無業）及姚守兵（33歲，售貨員）。

首4名被告同被控1項謀殺罪，控罪指他們於2022年5月27日，在旺角砵蘭街299號2樓和其他不知名人士謀殺男子張志傑。姚另被控1項串謀有意圖而傷人罪，控罪指他於同日同地和其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害女子張玉蘭，意圖使張身體受到嚴重傷害。

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記者：林育慧