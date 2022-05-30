【指甲健康密碼】指甲出現垂直凹槽恐患重病　中西醫拆解指甲健康密碼【內附解說】

別看輕身體警號！台灣一名女網民發現自己指甲表面上驚現一道凹槽，憂身體出現問題。TOPick曾向本港皮膚科專科醫生及註冊中醫師請教不同指甲情況，從中西醫角度拆解指甲健康密碼。

一名女網民早前貼出一張指甲照片，指自己突然發現其中一根手指頭的指甲表面，有一道直線凹槽，擔心是身體出狀況。事主自行上網打答案，搜尋出來的文章都相當嚴重，輕則是營養不良，嚴重可以是癌症、肝腎等出問題，令她相當困擾，

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怎樣為之健康的指甲？TOPick曾訪問康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，以及皮膚科醫生陳厚毅，了解中西醫對指甲健康的看法：

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另註冊中醫師張婉蘭拆解指甲月牙顏色的秘密。她指出，人體的氣血足、身體健康、肝血充足，指甲堅韌明亮、紅潤光澤。拇指、食指、中指都有月牙，一共6個月牙為根基。健康人士的月牙面積大致是指甲的五分之一，少於五分之一，表示精力不足、腸胃吸收能力差。

除了面積外，亦需要留意月牙的顏色，因為代表身體的健康程度。

奶白色：

正常，表示精力強壯、體質好、身心健康。

灰白色：

精弱，影響脾胃消化吸收功能的運化，容易引起貧血、疲倦乏力。

粉紅色：

與甲色分界不清，臟腑功能下降、體力消耗過大、陰虛陽亢，容易引起糖尿病。

紫色：

容易有心腦血管、血液迴圈不良、供血供氧不足、腦動脈硬化。

黑色：

多見於嚴重心臟疾病，腫瘤或長期服藥，藥物和重金屬中毒。

張醫師稱，毋須與別人比較，反而和自己的月牙比較才有判斷意義。月牙突然變得晦暗、縮細、消失，往往意味着患有消耗性的疾病或腫瘤、內出血等。月牙大於五分之一時，可能意味着心肌肥大，易患心腦血管、高血壓、中風等疾病。當然，如有任何懷疑，最好還是先直接求醫。

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責任編輯：羅嘉欣