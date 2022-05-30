【國安教育】教大夥教圖出版小學教材　涉愛國者治港、國家版圖等課題

▲ 教大夥拍教圖出版《基本法》及國家安全教育教材，圖為樣書。（教大提供）

香港教育大學今（30日）宣布，將聯同香港教育圖書有限公司，於今年8月起分3階段推出小學《基本法》及國家安全教育教材套，涉及愛國者治港、國家版圖、法治社會等主題。

教大表示，由今年8月會推出小一及小四級教材、2023年2月出版小二及小五級、2023年8月推小三及小六級教材。新出版的教材內容以生活情境切入，主題圍繞「《憲法》及《基本法》教育」、「國家安全教育」、「國安法」、「法治精神」及「公民教育」5大學習範疇。按教大的樣書，各課題包括愛國者治港、國家版圖、法治社會、認識《基本法》、法治守護者、珍惜國家資源及資訊與科技安全。教大指，除法律知識外，教材亦涵蓋中華文化及歷史、國旗國徽、國家發展概況，及其他全球議題等；每個年級包括4個單元，各單元均有獨立的學習手冊、工作紙、教案、電子簡報、動畫短片等教材。

有關教材套由資深課程設計專家及前線教育工作者編寫，並由教大校長張仁良、教大校長特別顧問戴希立、教大香港社會研究講座教授呂大樂、港大法律學院陳弘毅及前基本法推廣督導委員會教師及學生工作組召集人李浩然擔任顧問。教大期望，透過生動活潑的教材，讓學生有系統地學習《基本法》的由來、基本概念及深層意義，由淺入深，從小培養學生成為正向積極、尊重法治、和關心國家發展的良好公民。

教大校長張仁良說，《基本法》涉及法律條文及概念，要令小學生明白箇中的由來和概念很不容易，加上港區國安法的實施，全港學校都需要全面推行國安教育，不少教育同工反映不知從何入手。他指，團隊在構思教材時，特別以「SIR」三大原則為主軸，即Structured（有系統地照顧不同年級學童的需要）、Interesting（生動活潑）及Relevant（從日常生活情境切入）。

張仁良又說，校方十分榮幸能為推廣《基本法》及國家安全教育出一分力，期望教材套可支援學界，培養兼備國際視野及愛國情懷的下一代。

▲ 教大及教圖今日舉行發布會。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴