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【海關戰線】與劉雅瑟中環街頭拍大場面　謝霆鋒赤膊上陣騷腹肌

娛樂 17:59 2022/05/30

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電影《海關戰線》於中環取景拍攝。

英皇電影《海關戰線》由導演邱禮濤執導，該片卡士十分強勁，邀得張學友、謝霆鋒、林嘉欣、吳鎮宇等參與演出。

謝霆鋒今次身兼動作指導，他昨晚（5月29日）聯同劉雅瑟現身中環9號碼頭，位於摩天輪對開空地為該片進行拍攝。

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由於場面浩大，電影公司於現場安排警車、消防車、救護車及海關車輛拍攝，以及過百名臨時演員。

而劇情講述霆鋒為拘捕犯人，背脊受傷，霆鋒赤膊接受救護員治理傷勢，赤膊上陣的霆鋒展示出完美體態肌肉，看來i為角色經過艱苦訓練，吸引不少途人圍觀。

謝霆鋒赤膊騷肌。

撰文 : TOPick柴犬出動

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