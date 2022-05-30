【海關戰線】與劉雅瑟中環街頭拍大場面 謝霆鋒赤膊上陣騷腹肌 娛樂 17:59 2022/05/30 分享： 分享： 熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 電影《海關戰線》於中環取景拍攝。 英皇電影《海關戰線》由導演邱禮濤執導，該片卡士十分強勁，邀得張學友、謝霆鋒、林嘉欣、吳鎮宇等參與演出。 謝霆鋒今次身兼動作指導，他昨晚（5月29日）聯同劉雅瑟現身中環9號碼頭，位於摩天輪對開空地為該片進行拍攝。 最新影片推介：鄭欣宜專訪 由於場面浩大，電影公司於現場安排警車、消防車、救護車及海關車輛拍攝，以及過百名臨時演員。 而劇情講述霆鋒為拘捕犯人，背脊受傷，霆鋒赤膊接受救護員治理傷勢，赤膊上陣的霆鋒展示出完美體態肌肉，看來i為角色經過艱苦訓練，吸引不少途人圍觀。 ▲ 謝霆鋒赤膊騷肌。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【追夢辛酸】劉雅瑟歷7年等工開寄人籬下 拼命死捱終憑《智齒》獲女主角獎 09:00 2022/03/26 【追夢辛酸】劉雅瑟歷7年等工開寄人籬下 拼命死捱終憑《智齒》獲女主角獎 【海關戰線】謝霆鋒主演兼任動作指導 張學友感放心：他一定會對我好 17:07 2022/04/06 【海關戰線】謝霆鋒主演兼任動作指導 張學友感放心：他一定會對我好 【海關戰線】吳鎮宇特別演出學友霆鋒新片 林嘉欣向影壇新人黎峻送生日祝福 15:32 2022/05/03 【海關戰線】吳鎮宇特別演出學友霆鋒新片 林嘉欣向影壇新人黎峻送生日祝福 你可能感興趣 【追夢辛酸】劉雅瑟歷7年等工開寄人籬下 拼命死捱終憑《智齒》獲女主角獎 09:00 2022/03/26 【追夢辛酸】劉雅瑟歷7年等工開寄人籬下 拼命死捱終憑《智齒》獲女主角獎 【海關戰線】謝霆鋒主演兼任動作指導 張學友感放心：他一定會對我好 17:07 2022/04/06 【海關戰線】謝霆鋒主演兼任動作指導 張學友感放心：他一定會對我好 【海關戰線】吳鎮宇特別演出學友霆鋒新片 林嘉欣向影壇新人黎峻送生日祝福 15:32 2022/05/03 【海關戰線】吳鎮宇特別演出學友霆鋒新片 林嘉欣向影壇新人黎峻送生日祝福 謝霆鋒 劉雅瑟 電影 中環 娛樂行業