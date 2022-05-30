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【聲生不息】李克勤演繹《紅綠燈》　林曉峰讚嘆：教科書級別示範

娛樂 17:51 2022/05/30

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克勤到訪每個房間找隊員。

歌唱競賽節目《聲生不息》昨日播出第6集，這集進行了首次跨隊男女雙人合作，二人合唱中，只有票數更高的一位能將該曲期待值全部贏回本隊，所以雙方既是伙伴，也是各有立場的對手。

比賽前，男女子隊需要先選擇自己的「合作伙伴」，克勤隊伍先出發尋找拍檔，限時15分鐘內找到想合作的拍檔。

向來轉數快的克勤想到一條絕世好橋，就是逐一「到訪」女子隊房間，實行「大包圍式漁翁撒網」策略，以提高成高率。他每到一間房間時，都會說直接表達意願，「考慮一下我吧。」

千嬅跟李健已組隊。

不過他一開始便碰壁，當打開楊千嬅的房間時，原來李健早已坐在房內，更與千嬅傾得十分投偈，見到這情形，克勤亦十分識做，「我本來就是過來想問一下她，也考慮一下我，然後你們就好像郎才女貌的那種，我得走了。」。

由於時間有限，克勤最後去到劉惜君的房間，她問克勤這是他進的第幾間房間，克勤坦言：「我忘記了，每一間房間我都進了一下。」劉惜君聽後大聲說：「你這麼花心嗎？」克勤聞言道：「我就是怕沒有人選我，我年紀這麼大、輩份那麼高，都沒人選我多丟臉。」十分搞笑。最後因為克勤與周筆暢二人風格相近，所以便組成一隊。

跟周筆暢合唱。

這集的主題是「港樂與我的城市人生路」，關乎「城市」與「人生」的兩大方面，李克勤便選擇鄭融的《紅綠燈》作為參賽歌曲。他表示：「想表達面對紅燈時，選擇人生之路心中懷有顧慮的小心謹慎；當綠燈通行時，心境平穩朝著人生方向努力前進的暢通無阻。」

舞台設計亦十分精細，克勤與周筆暢隔着一條馬路演唱，展現出男女訴說的情緒頗有不同，或川流不息或幽然靜謐的城市場景在演唱時完美切換，與歌聲進行呼應和契合，為觀眾帶來真正的視聽舞台。

二人合唱過後，男子隊的林曉峰驚嘆這是「教科書」級別的示範，最後克勤在這場合唱中獲得勝利。

最新影片：鄭欣宜訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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