【國安教育】教大將推出幼稚園教材　張仁良冀從小培育學生對國家歸屬感

▲ 教大校長張仁良。（教大提供）

香港教育大學今（30日）宣布，將聯同香港教育圖書有限公司，於今年8月起分3階段推出小學《基本法》及國家安全教育教材套，涉及愛國者治港、國家版圖、法治社會等主題。（詳情即看：【下一頁】）教大校長張仁良表示，年青人要具競爭力，其中一個元素是對國家有深入的認識，以掌握國家發展全局，把握種種機遇。他又透露，教大稍後將推出專為幼稚園學童而設的教材，期望從小培育學生的正向價值觀以及對國家的歸屬感。

張仁良就如何完善學校的《基本法》及國家安全教育分享意見，他指出，年青人要具競爭力，除要有紮實的知識根基，具備國際視野外，更要對國家有深入的認識。他認為，明白國家與香港的關係，才能掌握國家發展全局，把握種種機遇，貢獻社會及國家。張仁良說，要認識國家，就必先要熟悉其歷史文化；而認識《基本法》的由來、箇中概念及深層意義，是下一代認識國家的第一步，不能單靠死記硬背條文，而應從小培養，由基礎教育開始，按照學童不同的學習階段，由淺入深。

他透露，教大稍後將推出專為幼稚園學童而設的教材，期望從小培育學生的正向價值觀以及對國家的歸屬感，校方亦計劃提供到校顧問服務，讓現職教師掌握《基本法》及國安教育的最新趨勢。 至於在裝備準教師方面，張仁良指出，校方在必修的通識、學校體驗、教育研習等學習領域，加入《基本法》及國家安全教育元素，亦會繼續安不同學系的同學到內地交流，讓學生更了解國情。

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責任編輯：黃悅晴