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【中一派位】教育局取消今年Pre-S1抽樣安排　明年中一派位沿用2016年及2018年數據

親子 18:30 2022/05/30

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2023年及2024年中一派位，將沿用2016年及2018年入學前測驗成績作為參考。

教育局今日公佈取消今年中一入學前香港學科測驗的抽樣安排，換言之，本屆升讀中一學生的入學前測驗成績，不會影響其後2023年及2024年的中一派位。

教育局今日去信全港參加中學派位的小學。教育局表示，受疫情影響，教育局諮詢業界後，決定取消2022年中一入學前香港學科測驗的抽樣安排。因此，本屆升讀中一學生的測驗成績，不會用作調整日後參加中一派位學生的校內成績。而下次抽樣的年度，將會是2024年。

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教育局又指，原有機制下，教育局會以最近兩次測驗抽樣所得的平均成績，作為調整工具。而鑑於2020及2022年的測驗成績不會被抽樣，教育局將繼續以2016年及2018年的成績，作為2023年及2024年度中一派位的調整工具。2025年及2026年則會採用2018及2024年的抽樣成績。

教育局續指，各中學仍可自行選擇是否參與本屆的測驗，以了解中一新生在中英數三科的強弱項，以便調整學習支援計劃。

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責任編輯：王明芳

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