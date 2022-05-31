【醫生手記】40歲婦突疲倦腹痛驚患第四期大腸癌　陳家亮：人生聚散如浮萍

「陳院長，感謝你過去個多月的幫忙，太太的後事已安頓好了⋯⋯」

大約六個星期前，一位朋友介紹了他的弟婦向我求診，這位女士只有四十多歲，與丈夫及八歲的兒子本過着快樂無憂的生活。原來她大約半年前開始感到疲倦乏力、食慾不振、 腹部隱約有些脹痛。她以為是受到疫情影響，經常困在家中又缺乏運動所致。其後她逐漸變得消瘦，腹部不適愈來愈明顯。當她首次求醫已證實患上第四期大腸癌，不單出現貧血，腫瘤還擴散致肝臟及肺部。

影片推介：

這是一個噩夢，有如晴天霹靂。因為她的健康一向正常，大便沒有明顯出血，家族成員亦沒有大腸癌的紀錄。正因女性患上大腸癌的風險比男性低，而且她的年紀也未符合政府的大腸癌篩查計劃，所以她從來沒有想過要為自己做檢查。

過去幾個月，她嘗試過化療，但反應未如理想。由於腫瘤導致膽管閉塞，她需要植入膽管金屬支架以紓緩肝功能衰竭。

當我們首次在診所見面，她已是皮黃骨瘦、呼吸柔弱，需要氧氣輔助，檢查顯示腫瘤已導致肝臟及肺功能衰竭。其實他們已心中有數，只是過往好幾個星期住在某公立醫院，不幸遇上嚴厲的防疫管制措施，家屬不容易探望，唯恐從此生離死別，於是便冒險違抗醫生意旨而自行出院。

翻閱她的病情後，我自問沒有能力令她好轉過來，唯有小心翼翼向她及家人坦白解釋病況。當日夫妻倆於診所內抱頭痛哭的境況仍歷歷在目。雖然我竭力地抽離個人情感，但他們對話的零碎片段仍言猶在耳⋯⋯

好一個「她與他」的小家庭很快便成為追憶。她放不下自己的丈夫，無奈地與他緣盡今生，更捨不得自己年幼的孩子，無法守護着他的成長；他埋怨自己疏忽照顧太太，不能與子皆老⋯⋯

想起《白蛇後轉》中的兩句話：「風無定，人無常。人生如浮萍，聚散兩茫茫。」行醫多年，很多事情都是意料之外，亦無力挽救，人生聚散更有如浮萍。不禁慨嘆那些終日斤斤計較、患得患失的人，何處覓心安？行醫者但願一生坦蕩蕩，帶平安到苦難，把希望給無常。

全文刊於陳家亮facebook，標題經TOPick編輯修改。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx