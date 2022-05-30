【移民潮】逾7,300港生赴英升學創新高　舉家居英家庭數目按年增2倍

▲ 有機構去年舉辦多場升學諮詢活動，吸引大批家長參加。（受訪者提供）

本港學界備受移民潮衝擊，英國調查顯示，目前有逾7,300名香港學生正就讀英國私立中小學，新生佔逾3,000人，同創歷年新高；2成港生偕同父母居於英國，按年急增2倍。資深升學顧問分析，英國BNO簽證新政策吸引不少港人舉家移英；因應有意赴英港生人數激增，當中不乏名校生，有英國頂尖私校反映入學競爭更激烈，平均5人爭1學位，部分私校將提前至6月開始面試，盼優先篩選及取錄有潛質的學生。

中國最多學生赴英國私校留學 香港排第2

英國私立學校協會（Independent Schools Council，ISC）最新發表年度報告，調查該會轄下逾1,000間會員學校的學生數目、原居地及性別分佈等，反映英國私校截至今年1月，共有5.6萬名國際學生。

赴英留學的香港學生人數至少連升3年，今年增至7,383人，由去年5,962人上升23.8%，續排第2多學生赴英的國家地區；其中3,142人是今個學年才入學的新生，按年升28.8%。另有8,002名中國內地學生留英，人數雖已連跌兩年，仍屬最多人赴英升學的國家地區。

調查亦揭示，1,538名港生（20.8%）的父母均居於英國，比去年同期496人急增2倍，當中897人屬新生；其餘5,845名港生（79.2%）的父母居於海外，人數超越內地，成為最多學生獨自赴英留學的國家或地區。

升學顧問：英國公校港生人數料上升

英識教育執行總監陳思銘指出，自英國政府推出英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其受養人、俗稱「5+1」的簽證，即留英滿6年可申請成為英國公民，不少港人選擇移居英國。他續指，BNO持有人的子女可免費就讀英國公立學校，但質素高的公校，尤其文法學校向來競爭激烈，不易考入，落榜者自然轉投私校；加上部份學生本身已瞄準私校，ISC統計報告反映父母居英的私校港生呈現上升趨勢，屬意料之內。

陳思銘透露，預計全港約半赴英留學生尋求其中心協助，去年安排近1,200人升讀英國私校，另有逾千人查詢公立學校入學資料，因此預料入讀公校人數亦跟私校一樣相應增加，而英國政府暫無公布具體數字。

至於8成港生的父母未一同赴英，陳思銘分析，部份父母或仍未決定是否移民，或未敲定移居地點，但與留港升學比較，英國學校的學習環境和教學質素較佳，因此安排子女入讀寄宿學校，盡早適應和融入當地文化。

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早前有報道指部分傳統名校上學年有過百名學生退學（詳情即看：【下一頁】），英識教育相信當中不少人會選擇落戶英國。

赴英名校生趨多 23私校提前於6月面試

英國私立預科學院牛津國際學院（Oxford International College，簡稱OIC）首席教育總監Yasmin Sarwar指，以往平均3人爭1個學位，現時已變成5人爭1個學位，透露競爭者不乏來自香港名校生。她續指，包括OIC在內的部份英國頂尖私校，已提前至6月開始面試，期望優先篩選出成績優異、有潛質，而且有興趣到英國升學的香港學生。陳思銘補充，往年9至10月才是報讀英國私校高峰期，但今年私校調整收生策略，他建議學生把握機會，盡量參與首輪面試。

英識教育指，23間英國名校包括為港人熟悉的Badminton School、Caterham School、Shrewsbury School 、Uppingham School，以及預科書院OIC、Cardiff Sixth Form College等，今年均會提早於6月11及18日進行優先面試。

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記者：馮琪雅