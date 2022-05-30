【Disney+電影】《救難小英雄》「大朋友」的情信　致青春成長殘酷物語　

▲ 《救難小英雄》

由迪士尼人氣角色鋼牙與大鼻為主角的電影《救難小英雄》（Chip 'n Dale: Rescue Rangers）於Disney+獨家上線。

故事以經典迪士尼角色鋼牙與大鼻為藍本混合CGI、2D、電腦動畫、真人方式製作。在技術層面外，創作亦突破，不受傳統限制，充滿驚喜。

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1. 題材大膽

當以為看到《救難小英雄》這經典的片名時，難免聯想到這兩位經典卡通人物，必然是充滿童真的故事。豈料電影內包含不同的成人情節，有吸毒、綁架、人口販賣、從事盜版等等，以超大膽形式惡搞這套經典之作，論盡社會黑暗的一面。

2.諷刺荷里活生態

《救難小英雄》透過嘻笑怒罵，針對荷里活生態加以諷刺，讓我們在笑中反思一些現象。例如以《小飛俠》（Peter Pan）的黑化版暗喻童星轉型問題、而卡通人物選擇接受CGI立體化，來對應明星整容來對應荷里活現象。

最驚喜不過的卻是電影中以「盜版中心」來自嘲，以此作品如何被重製為題，反諷現在很多經典被以最廉價膚淺的形式重新包裝為「新作」等等，確是充滿濃烈的黑色幽默，笑料、驚喜、訊息源源不絕。

3.真．多元宇宙大集合

除大鼻與鋼牙外，《救難小英雄》當中有加入不同角色，有些是來自不同品牌的經典角色，有些則惡搞某些網絡的熱話，可謂玩味十足。

當中令到影迷深感驚喜，有來自當年被譏笑造型十分核突的《超音鼠》Ugly Sonic；成長後崩壞黑化的大反派，在電影中從事盜版中心的《小飛俠》。

此外還有取笑梅莉史翠普（Meryl Streep）貌似於《肥媽先生》（Mrs. Doubtfire）扮演近60歲老婦的羅賓威廉斯（Robbie Williams）合成的海報；惡搞《Batman vs. Superman》為《Batman vs. ET.》。

甚至將MCU超級英雄蟻俠（Ant-Man），改成極度受師奶歡迎的「Aunt-Man」；有雲迪素（Vin Diesel）加入的「速度與激情」版本《救難小英雄》；日本經典漫畫《火影忍者》(Naruto)的主角渦卷鳴門等。

4. 揭示成長殘酷

電影中所增加的黑暗元素，其實就像一同於世界成長的歷程，同步面對社會的現實。

兩位主角在30年後，有安於接受現實活在社會中的鋼牙，有不甘於現狀希望再創高峰可惜時不與我的大鼻，其實就好比大眾，少時的夢想及不顧一切，成長後難免被磨蝕的殆盡，最後失去所有稜角，甘於生存於社會中。

「成長版」的《救難小英雄》，其實就是一封獻給當年收看劇集，現今已成為「大朋友」的一封情信，我們都有過一段美好的青春，不禁槪嘆成長就是殘酷。