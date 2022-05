【唱K遊車河】回顧未紅時謝茜嘉於《鐵達尼號》扮乘客　劉思慕自爆曾入男團

▲ 劉思慕跟謝茜嘉軒域擔任節目嘉賓。

《Carpool Karaoke:唱K遊車河》 第五季再度回歸 Apple TV+,本季首集邀得「尚氣」劉思慕與《22世紀殺人網絡復活次元》的謝茜嘉軒域(Jessica Henwick) 同車唱遊,於20分鐘的旅程當中二人暢談成名前的過去。

成為「尚氣」前的劉思慕曾當過硬照模特兒,然而部分的資料圖片在網上收費資料圖庫可供下載使用,由於他的合約不包括這些照片版權使用,亦間接令「尚氣」變成老是常出現的「萬能 key」明星。

他說:「我見過自己出現在空手道場、健身室、很多教科書封面,以至近百份企業網上教材。」於《唱 K 遊車河》中他亦樂於自嘲,與 Jessica搞笑即席扮演硬照模特兒,裝成情侶演繹一系列爆笑場景。

至於 Jessica Henwick 在《22 世紀殺人網絡復活次元》、《權力遊戲》、《星球大戰:原力覺醒》等矚目作品演出之前,亦曾當過「臨演」,她說:「你有沒有聽過《鐵達尼號》續集?」思慕即搞笑反問:「是占士金馬倫拍的嗎?」

▲ 二人裝成情侶演繹一系列爆笑場景。

Jessica回憶道:「我是其中一個乘客,電影在一個酒店會議室取景,卻要拍出驚濤骸浪的感覺,於是鏡頭後會有人大叫:『轉左』,鏡頭前所有演員便跟著攝影機一同傾斜。」思慕笑說一定要重看這套「經典」。

節目中,劉思慕亦自白高中時代曾短暫加入過男團、又當過 Hip Hop 舞者等過去。

而他的心水歌單亦包括經典歌曲如 John Legend《All of Me》、Blink-182《All the Small Things》、Backstreet Boys 的《Everybody》及《I Want It That Way》等。