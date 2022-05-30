【供樓困難】房委會延長還息不還本安排12個月　本金期最遲12月31日開始

▲ （經濟日報資料圖片）

按房委會現行限時措施，參與提供資助出售單位計劃按揭的銀行及財務機構，可向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」安排。房委會今日（30日）宣布，將限時措施再度延長12個月，償還本金期可最遲於今年12月31日開始。

房委會發言人表示，有鑑於疫情影響經濟，房委會今日（30日）向參與財務機構發出另一封信件，確認並同意現有的限時安排再度延長12個月，由今日起，不論按揭人此前曾否在過往數輪安排下參加『還息不還本』安排，所有按揭人均可延期償還本金最多12個月。按揭貸款的還款期將因應按揭人在過往數輪及現時新一輪安排下獲延期償還本金的合計時段而延長。。

「還息不還本」安排適用於資助出售單位計劃，包括居屋、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租置計劃和綠置居計劃在內的一手市場及第二巿場計劃。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港

聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚