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【3區污水陽性】當局派19萬個快測包　涉西半山高雲臺、何文田帝庭園等

社會 18:38 2022/05/30

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高雲臺污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高。（資料圖片）

政府今日（30日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

污水監測區域尖沙咀區。

  • 黃大仙區 — 慈正邨及慈愛苑一至三期
  • 油尖旺區 — 重慶大廈、美麗都大廈、君頤峰、帝庭園、遠東大廈；海防道、亞士厘道、漢口道及樂道附近一帶住宅
  • 中西區 — 干德道、羅便臣道及摩羅廟街附近一帶住宅

污水監測區域中西區。

公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽網頁連結。使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。
 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：郭詩詩

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