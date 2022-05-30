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【產後脫髮】產後壓力大過度減肥可致脫髮　中醫：多吃黑芝麻黑豆有助生髮

醫生診症室 19:14 2022/05/30

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產後若壓力大、過度減肥，可導致脫髮問題出現。

女士在生產後很容易有脫髮問題。原來女性在懷孕期間有荷爾蒙保護，因此髮囊休止，脫髮情況就會較少。至生產後，體內荷爾蒙有所改變，導致產後大約4至5個月就會開始出現脫髮問題。

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部份新手媽媽因為要照顧初生嬰兒，育兒壓力大加上睡眠時間不足，有機會引致脫髮。亦有產後媽媽想盡快回復體態，以節食或戒食澱粉等方法減肥，營養不足亦會導致脫髮。

想改善產後脫髮問題，平日可以多吃黑芝麻、核桃、黑豆等黑色食物，或者飲用黑豆水或烏雞黑豆生地湯，具健脾養血、烏髮生髮的作用。中醫治療脫髮主要以內服中藥調理體質，配合針灸治療，以喚醒髮囊。只要髮囊仍然健在，頭髮就可以再生。如有脫髮問題，應在早期及早治療。

女性脫髮問題，如果能在早期開始治療，能恢復一定髮量，髮量增加讓人看起來更年輕。治療過程第一步是減少脫髮量，大約6至8星期後，就會感覺到髮量有所增加。

第二步是鞏固頭髮，讓頭髮健康生長，改善皮膚、改善睡眠，慢慢髮量髮質亦會增多及回復強靭。如有脫髮問題，應盡早診治，在脫髮初期時能為頭髮補充營養，以補益肝腎的中藥調理體質，加上堅持並配合療程，頭髮自然再次茂盛生長，回復健康。

文章獲「遠志中醫」授權轉載

撰文 : 中醫師團隊 遠志中醫

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