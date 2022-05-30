【第五波疫情】惠康疫下擴供應鏈至約40國　採「不時不食」策略減運輸成本

▲ DFI 零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻。（林宇翔攝）

疫情下各國食品供應鏈緊張，惠康疫下將供應鏈由26個國家擴展至約40個，涵蓋至非洲等國家，以確保突發情況下供應穩定；並提到「日日有低價」計劃受市民歡迎，有計劃將之恆常化。

負責惠康及Markert Place新鮮食品的DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻表示，疫情下食品貨源供應緊張已成恆常情況，團隊會不斷留意各地疫情，若貨源地疫情嚴峻，便會從其他周邊國家入貨填補，如去年泰國豬肉停止出口，採購團隊便轉向從美國供應商入貨。

她指，惠康供應鏈所遍布的國家也由疫情前的26個增至現時約40個，擴展至摩洛哥及非洲等地方，如會從非洲採購藍莓等，以確保突發情況下供應穩定。

李昭韻又指，疫下運輸成本上升，團隊會採取「不時不食」的採購政策，即盡量採購時令蔬果，若蔬果當造供應量便會多，價格亦會較穩定，而採購量大運輸成本也可以相對減少，同時亦可確保售價較為穩定。

李昭韻表示，惠康會從各國挑選優質食材，並提早3至6個月與供應商合作種植計劃，告知惠康所需要的量，以確保全年有穩定的供應；又提到以往一束白蘆筍在坊間售價要上百元，且供應量少，為讓所有市民均買得起，採購團隊到處找供應商並合作種植計劃，透過取多點貨，讓價錢可以下降，現時惠康所售、來自秘魯的白蘆筍便只需25元。

▲ 市民現時只需25元便可購得白蘆筍。（林宇翔攝）

此外，惠康前年10月推出「日日有低價」計劃，相關貨品的價格在半年內維持不變，惠康今年4月宣布將計畫延長半年並將涵蓋的產品由300多款擴大至逾800款，李昭韻指，若受市民歡迎，有計劃將之恆常化。

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記者：黃小冰