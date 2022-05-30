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【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷明天公售　預早10AM前login冇用？

娛樂 19:02 2022/05/30

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

掀起全城搶飛熱的MIRROR演唱會將於明早（5月31）公開發售門票，並採用實名制，而城市售票網亦將有特別安排。

城市售票網在網站的公告指，明天周二早上10時起，網站為維持購票秩序將作出特別安排。在當日上午10時前已登入的連結，將不能延續至當日上午10時後。這即是就算預早在早上10時login也沒有用。

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而在上午10時起，顧客等候登入網站時，系統會提供自動嘗試登入功能。而當開售的門票少於2000張時，系統便停止自動登入功能。

是次MIRROR演唱會為首度在紅館用實名制售票的流行樂演唱會，當中約37700張門票作公開發售，而且每人每次限買最多兩張，同時購買者要登記英文全名，並且門票不可轉讓。

如果屆時未能出席MIRROR演唱會，退票只可退還半價款項。

公告詳情如下：

(a) 當日上午10時前
上午10時前已登入網站的連結均不能延續至上午10時後。

(b) 當日上午10時起
在顧客等候登入城市售票網網站時，系統會提供自動為顧客嘗試再次登入功能，直至另行通知。

(c) 當日開售的MIRROR演唱會門票尚餘少於2 000張時
系統會停止提供自動嘗試再次登入功能。

撰文 : TOPick柴犬出動

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