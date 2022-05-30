【領導人接見】習近平稱長期堅持新選舉制度　劉兆佳指反映制度長時間不會變

▲ 劉兆佳認為，習近平的講話反映，香港選舉制度將會長時間不變。（經濟日報資料圖片）

國家主席習近平今午在北京接見候任特首李家超，並提及要長期堅持新選舉制度。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，反映香港的選舉制度，長時間都不會變。

習近平提到，新選舉制度下的3場選舉都取得成功，證明制度對落實愛國者治港、保障港人行使當家作主權利等起決定性作用。他更道：「這是一套符合一國兩制方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。」

劉兆佳指出，新選舉制度對維護國家安全、一國兩制、愛國者治港及香港繁榮穩定非常重要，所以需要長時期維持，要求重啟政改的人士必然會感到失望。

他認為，倘香港的選舉制度要作出改變，都會只為壯大、發展及團結愛國力量，讓「愛國者治港」更穩固及有力，而不會搞西方式的民主選舉制度。

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責任編輯：陳宛彤