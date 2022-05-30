【活體祭祀】涉以動物作活體祭祀召來生意　大專生與女顧客認殘酷對待動物候判

▲ 大專生以活體動物祭祀召來生意，今與女顧客於西九龍裁判法院承認殘酷對待動物等罪候判。資料圖片

19歲大專男生涉於社交平台上經營以兔子及白老鼠等小動物作活體祭祀生意，吸引多名顧客光顧，男生早前與3名涉嫌光顧的女子被控串謀殘酷對待動物等9項控罪，男生與其中1名女顧客今（30日）於西九龍裁判法院承認串謀殘酷對待動物罪，女顧客要求男生進行分手和愛情儀式，押後至6月14日判刑。

涉案4名被告為唐綽謙（19歲）、郭昀睎（29歲、售貨員）、劉詠琪（32歲、美容師）及蔡靖寧（24歲、接待員），案件今再提堂時，唐承認兩項殘酷對待動物罪、1項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物罪，蔡則承認兩項串謀殘酷對待動物罪，兩人的判刑押後至6月14日進行。而郭、劉兩人則分別被控1項串謀殘酷對待動物罪，兩人暫時毋須答辯，案件押後至7月20日答辯。

案情指，1名動物權益支持者陳明輝（譯音）於2021年8月11日，在Instagram 上發現由唐開設的專頁，專頁經營以動物作祭祀以增進關係的生意。陳於是聯絡專頁經營者，對方回應指有關儀式需透過奉獻小動物及巫師的血液進行，收費為1.5萬元起，雙方協議於同日在荃灣會面，陳於是報警。

警員於同日稍後與唐會面，唐帶著1隻兔子現身，並指有關祭祀儀式需透過在墳場殺害兔子而進行，警員於是拘捕唐，並於唐的身上搜出另外5隻白老鼠。



而涉及蔡的兩項串謀殘酷對待動物罪則指，唐與蔡兩人於2021年7月25至29日期間透過Whatsapp聯絡，蔡先後要求唐代為進行1個分手儀式和1個愛情儀式，蔡先後向唐付款共4,600元。

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記者：楊詠渝