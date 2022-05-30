【公屋輪候】房屋署將130個「空格位」改建成公屋單位　強調單位短暫空置屬正常

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早前有團體指，房署轄下有大量空置公屋，促請房署考慮將這些單位改建成中轉屋。房委會今日（30日）再回覆傳媒查詢，透露近年透過加強天然照明及通風，房屋署已成功物色適合的儲物室或「空格位」，改建為約130個公屋單位，其中約110個單位的改建工程已經完成，而餘下約20個單位預計可於今年第二季完成。

房屋署表示，公共屋邨的空置單位數目每日浮動，空置單位會用作年度公屋編配計劃所擬定的用途，例如編配給輪候冊上的公屋申請者、用作重建項目安置及各類調遷包括擠迫戶調遷等。

由收回至成功編配期間，單位可因不同原因出現短暫空置情況，如正進行翻新工程或整修、已作編配正待獲編配者回覆、因獲編配者拒絕而待重新編配、集合作調遷計劃的編配或預留單位給有社會、醫療或體恤因素而作邨內調遷等。



房屋署強調，上述情況是編配流程中正常現象。房委會會堅守善用公屋資源的原則，盡快把可供出租的單位編配予各類公屋申請者。



對於較為不受申請人歡迎而空置時間較長的單位，房屋署會透過「特快公屋編配計劃」，邀請輪候公屋一年或以上的合資格公屋申請者參加，然後按其優先次序自行揀選單位。

此外，個別早期落成的屋邨住宅大廈會有一些零散狹小的空間，一般用作公共屋邨的儲物室或「空格位」。房屋署一直持續檢視這些儲物室和「空格位」的使用情況，並檢視各種能更有效地使用這些空間的方法，包括在符合相關法例、技術可行性、環境限制和土地契約條款，並取得所需批准等情況下，將它們改建作公屋單位或其他非住宅用途。

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責任編輯：陳梓蔚